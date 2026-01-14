الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط تابعة لشركة شيفرون الأمريكية في البحر الأسود

ناقلات نفط في البحر
ناقلات نفط في البحر الأسود، فيتو
قال مصدر في شركة شيفرون الأمريكية، إن ناقلة نفط تستأجرها الشركة تعرضت في فترة سابقة لهجوم بطائرة مسيرة في البحر الأسود، وهي تتجه حاليًّا إلى ميناء آمن.

وأضاف المصدر في حديث لوكالة نوفوستي: "الناقلة تتجه حاليا إلى ميناء آمن، ونحن ننسق الإجراءات مع مشغل الناقلة والسلطات المختصة ذات العلاقة".

وأكد المصدر للوكالة وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن طاقم السفينة بأكمله بخير وأن الناقلة في حالة مستقرة، ولم يؤثر الحادث في عملية تصدير النفط.

وتابع المصدر القول: "تواصل شركة شيفرون مراقبة الوضع من كثب".

في وقت سابق، تعرضت ناقلتا نفط أجنبيتان مستأجرتان من قبل  كونسورتيوم "تينجيزشيفرويل" (TCO) وكونسورتيوم "كاراتشاجاناك بتروليوم أوبريتينج" (KPO) الدوليين لنقل النفط من كازاخستان لأضرار جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من محطة "كاسبيان بايبلاين كونسورتيوم"  في البحر الأسود.

 وأكدت وزارة الطاقة الكازاخستانية التقارير الواردة عن وقوع حوادث شملت الناقلتين بالقرب من المحطة البحرية التابعة لـ "كاسبيان بايبلاين كونسورتيوم".

تأسس تحالف تينجيزشيفرويل عام 1993 من قبل الحكومة الكازاخستانية وشركة النفط الأمريكية شيفرون.

 تمتلك شيفرون حاليا 50% من التحالف، بينما تمتلك شركة كازموناي غاز الكازاخستانية 20%، وإكسون موبيل 25%، ولوك أويل 5%. 

وتمتلك كل من إيني (29.25%)، وشل (29.25%)، وشيفرون (18%)، ولوك أويل (13.5%)، وكازموناي غاز (10%) حصصًا في تحالف كاراتشاجاناك بتروليوم أوبريتينج.

شركة شيفرون الأمريكية ناقلة نفط هجوم بطائرة مسيرة البحر الأسود وزارة الطاقة الكازاخستانية شركة كازموناي غاز الكازاخستانية
