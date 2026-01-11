أخبار الفن اليوم: عرض مسلسل "علي كلاي" لـ أحمد العوضي على هذه القنوات في رمضان 2026.. شيرين رضا تضع شرطا على صناع "وننسى اللى كان".. نرمين الفقي تكشف كواليس مشاركتها في "أولاد الراعي"

18 حجم الخط

يعرض مسلسل علي كلاي الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي خلال السباق الرمضاني على قنوات المتحدة وهي "ON, CBC, DMC, الحياة".



ويواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مسلسله الرمضاني “علي كلاي” الذي ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل.





تواصل أسرة مسلسل “وننسى اللى كان” الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير عدد من المشاهد، وخاصة أن أحداث وننسى اللى كان، الذي تدور حول عالم نجوم الفن، رفض ياسمين عبدالعزيز عملا سينمائيا بسبب مخرج العمل مما يجعله يقوم بمطاردتها ببعض الشائعات.

يستأنف فريق عمل مسلسل “اسأل روحك”، تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل بإحدى القرى الريفية بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة، حيث استأجر فريق عمل المسلسل عددا من المنازل الريفية لتصوير مشاهد المسلسل، حتى تبدو الأحداث طبيعية، دون اللجوء لبناء ديكورات خاصة بالقرية التي تدور بها أحداث المسلسل.

احتفل الفنان حمدي الميرغني، اليوم الأحد، بعيد ميلاد ابنته “تمارا”، وذلك داخل منزلهم بمدينة الشيخ زايد.



ونشر حمدي الميرغني صورا من الاحتفال عبر حسابه على موقع إنستجرام وعلق قائلا: كل سنة بتكبريها بيكبر معاها سعادتي وضحتكي والحمدلله على نعمة وجودك في حياتي يا حياتي.

نعت نقابة الفنانين السوريين رحيل الفنان أحمد مللي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ 80 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، فعاليات الندوة التي نظمها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، حول كتاب «المعادي.. لمحات من تاريخ وتراث الضاحية الخضراء»، ضمن خامس إصدارات سلسلة «ذاكرة المدينة»، التي يطلقها الجهاز لتوثيق المناطق ذات القيمة المتميزة، وتسليط الضوء على ملامحها التاريخية والعمرانية والاجتماعية، حيث أُقيمت الندوة بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.

تحدثت الفنانة نرمين الفقي عن مشاركتها في مسلسل أولاد الراعي بطولة الفنان ماجد المصري، بجانب نخبة من الفنانين وإنتاج وتأليف ريمون مقار وإخراج محمود كامل والمقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2026.

