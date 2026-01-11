الأحد 11 يناير 2026
حمدي الميرغني يحتفل بعيد ميلاد ابنته "تمارا"

احتفل الفنان حمدي الميرغني، اليوم الأحد، بعيد ميلاد ابنته “تمارا”، وذلك داخل منزلهم بمدينة الشيخ زايد.

ونشر حمدي الميرغني صورا من الاحتفال عبر حسابه على موقع إنستجرام وعلق قائلا:  كل سنة بتكبريها بيكبر معاها سعادتي وضحتكي والحمدلله على نعمة وجودك في حياتي يا حياتي.

يذكر أن آخر أعمال حمدي الميرغني هو فيلم “الست لما” مع الفنانة يسرا.

 

فيلم الست لما

 

فيلم "الست لما"  بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى، ورنا السبكي.

 

 

حمدي الميرغني

وشارك حمدي المرغني في بطولة مسرحية "ميمو"، بطولة أحمد حلمي، أسماء جلال، محمد رضوان، رحمة أحمد، مريم الجندي، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

ودارت أحداث المسرحية حول شخصية "مسعود" الشاب الفاشل والمهمَّش من قِبل أسرته ومجتمعه، الذي يقرِّر أن يسلك طريق الـ "سوشال ميديا" السهل، ليثبت جدارته ونجاحه، لكن ما يحدث، يكون مخالفًا تمامًا لتوقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.


 

