نقابة الفنانين السوريين تنعي الفنان أحمد مللي وتعلن مكان الجنازة والعزاء

نعت نقابة الفنانين السوريين رحيل الفنان أحمد مللي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز الـ 80 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وقالت النقابة في بيانها: “وداعًا الزميل الفنان القدير أحمد مللي”

موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان أحمد مللى

كما كشفت نقابة الفنانين السوريين عن موعد ومكان جنازة وعزاء الراحل، حيث من المقرر أن يشيع جثمانه من مستشفى الوطني الجامعي بكفر سوسة، حيث يصلى عليه عقب صلاة عصر يوم الأحد في جامع سعيد باشا بركن الدين ثم يوارى الثرى في مقبرة آل رشي بركن الدين.

على أن يقام العزاء في يومي الاثنين 12 والثلاثاء 13 من يناير الجاري بصالة الأنس الكائنة في ركن الدين - شارع الهجرة والجوازات بسوريا.

الفنان أحمد مللى

ومللي هو فنان سوري من أصول كردية، ولد في دمشق عام 1949. وبدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات، حيث انضم إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1972، ومنذ ذلك الحين شارك في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية والإذاعية.

وشارك مللي في عدة مسرحيات منها ذي قار والنهب وتعال نضحك ومحطات ممنوعة.

كما كان له حضور بارز في المسلسل الإذاعي الشهير "حكم العدالة" حيث لعب دور "المساعد جميل".

وفي السينما، شارك في أفلام مثل "الحدود" مع الفنان دريد لحام.

