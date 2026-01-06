داليا مصطفى تبدأ تصوير أول مشاهدها بمسلسل "اسأل روحك"

18 حجم الخط

بدأت الفنانة داليا مصطفى، تصوير أول مشاهدها بمسلسل "اسأل روحك" داخل hحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، وسط حضور أبطال المسلسل وعلى رأسهم ياسمين رئيس واحمد فهمي.

ويستمر تصوير المسلسل حتى الأيام الأولى من شهر رمضان المقبل، بالرغم من مشاركته في الماراثون الرمضاني، ويتكون من 15 حلقة فقط.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، حول عدد من القضايا الاجتماعية الهامة، ويشارك في بطولته نهال عنبر ونهى صالح، ومن تأليف محمد الحناوي وإخراج أسامة عرابي.

من جانب آخر كانت داليا مصطفى تستعد لتصوير مسلسل بعنوان " عابدين" مع الفنان محمد هنيدي، الا ان العمل تأجل لضيق الوقت



وكان قد قرر الفنان محمد هنيدي تصوير مسلسل “عابدين” الذي يعود من خلاله للتعاون مع السيناريست يوسف معاطي.

وكشف مصدر من داخل المسلسل أنه كان من المفترض أن يعرض العمل خلال شهر رمضان، لكن تم تأجيله، على أن يتم البدء في تصويره عقب انتهاء شهر رمضان.

وأضاف المصدر أن المسلسل يشارك في بطولته الفنان داليا مصطفى ومحمود حافظ وحسام داغر وعدد من النجوم الشباب.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “عابدين” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي، قررت تأجيل العمل إلى رمضان 2027، حيث أن فريق العمل لن يستطيع اللحاق بالسباق الدرامي لشهر رمضان المقبل.

