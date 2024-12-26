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ثقافة وفنون

حمدي الميرغني وأسرته يتصدران التريند.. ما السبب؟

حمدي الميرغني وزوجته
حمدي الميرغني وزوجته وابنته، فيتو

تصدر خلال الساعات الماضية الفنان حمدي الميرغني وابنته محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد احتفال الفنان بعيد ميلاد ابنته، حيث خطفت الأنظار وصادفت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 

عيد ميلاد ابنة حمدي الميرغني 

البداية عندما شارك الفنان حمدي الميرغني متابعيه عبر “إنستجرام” صورا من احتفاله مع زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح بعيد ميلاد ابنتهما، وعلق قائلا: "كل سنة وأنتي الحياة ياطمطم. ربي احفظ لي بنتي، فأني لا أري جمال الدنيا إلا بها..اللهم لاتكتب لها حزنا ولا هما ولا مرضا، اللهم إني استودعتك حبيبتي فاحفظها لي، اللهم احفظ لي روح أخشي عليها من ضرر يمسها، فيمسني أضعافه، اللهم إني أستودعتك ابنتي فاحرسها بعينك التي لا تنام".

 

وحصدت الصور العديد من الإعجابات والتعليقات المميزة من متابعي وجمهور حمدي الميرغني. 

حمدي الميرغني

يذكر أن حمدي المرغني شارك مؤخرا في بطولة مسرحية "ميمو"، بطولة أحمد حلمي، أسماء جلال، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، مريم الجندي، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

 

 

تدور أحداث المسرحية حول شخصية "مسعود" الشاب الفاشل والمهمَّش من قِبل أسرته ومجتمعه، الذي يقرِّر أن يسلك طريق الـ "سوشال ميديا" السهل، ليثبت جدارته ونجاحه، لكن ما يحدث، يكون مخالفًا تمامًا لتوقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

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