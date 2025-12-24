الخميس 25 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

أسامة عرابي بديلا لـ الخبيري في إخراج "وننسى اللي كان" لياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
18 حجم الخط

تولى المخرج الشاب أسامة عرابي مهمة إخراج مسلسل “وننسى إللي كان” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بدلا من المخرج محمد حمدي الخبيري، الذي اعتذر  لظروف خاصة.

ومن المفترض أن ينطلق تصوير المسلسل خلال أيام قليلة، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل عبر شاشة “إم بي سي”.

تظهر ياسمين عبد العزيز خلال مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان” بشخصية قريبة جدًا من حياتها الحقيقية، بعدما وقع اختيارها - من بين عدة سيناريوهات - على تقديم دور نجمة سينمائية تعيش كواليس الشهرة والصراعات في الوسط الفني.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: كريم فهمي، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان 2026.

يجسد كريم فهمي شخصية البودي جارد الخاص بالنجمة السينمائية، ورغم أنه يعيش صراعًا بسبب خلافاتها مع زوجها داخل الأحداث، إلا أنه يكنّ لها مشاعر حب من طرف واحد، قبل أن تلاحظ هي اهتمامه في منتصف الأحداث وتبادله الشعور ذاته.

وتقدم الفنانة منة فضالي شخصية جديدة تمامًا، حيث تلعب دور "لبيسة نجوم" تتنقل بين شيرين رضا وياسمين عبد العزيز وتقوم بنقل الأخبار بينهما، ما يؤدي إلى إشعال الخلافات المستمرة مقابل الحصول على المال من الطرفين.

مفاوضات مع النجمة اللبنانية إليسا لتقديم أغاني المسلسل 

ويتضمن المسلسل عددًا من الأغاني الرومانسية، وتجري مفاوضات مع النجمة اللبنانية إليسا لتقديم هذه الأغاني، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

واتفقت الشركة المنتجة مع وائل جسار لتقديم تتر المسلسل، ومن المقرر تسجيله خلال الفترة المقبلة.

وكان من المخطط تقديم العمل في 15 حلقة فقط، إلا أن المؤلف وبالتشاور مع الشركة المنتجة رأوا أن القصة تستحق مساحة أكبر، ليتم اعتماد عرضه في 30 حلقة كاملة.

