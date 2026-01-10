هنو: احتضان القاهرة لمهرجان المسرح العربي يرسخ مكانتها كعاصمة دائمة للثقافة العربية

18 حجم الخط

انطلقت فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور كبير من المبدعين والمسرحيين العرب.

وتقام هذه الدورة بتنظيم مشترك بين الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة المصرية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن احتضان مصر لهذا المهرجان يرسخ مكانة القاهرة كعاصمة دائمة للثقافة العربية وحاضنة للفنون، مشددا على أن المسرح يظل مرآة صادقة تعكس قضايا المجتمع ومساحة حرة للتنوير.

ووعد الوزير بنسخة استثنائية من المهرجان، مشيرا إلى توسع الفعاليات لتشمل ورشا تدريبية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى لفنون الدمى للمرة الأولى، بما يثري المشهد المسرحي ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والإبداع العربي، ليكون المسرح رسالة حياة تعكس ثقافة أصيلة وناضجة.

الهيئة العربية للمسرح تطلق مبادرتين جديدتين

وألقى الكاتب إسماعيل عبد الله، رئيس الهيئة العربية للمسرح، كلمة وجهه فيها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمهرجان، مؤكدا أن هذه الرعاية تعكس صورة مشرقة لعام 2026، حيث يزهو المهرجان بحضور المبدعين الذين يمنحون الفنون نبضها.

وأعلن رئيس الهيئة عن مبادرتين جديدتين تنطلقان في عام 2026، هما: جائزة التميز المسرحي للشباب، والمهرجان العربي للمسرح المدرسي، مؤكدا أن الهيئة ستظل البيت الكبير لكل المسرحيين العرب، ومؤكدا ان حالها كحال المسرح دائما سيكون منبرا للانحياز للحق والحرية والجمال.

