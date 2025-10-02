الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة

الفنان السوري زيناتي
الفنان السوري زيناتي قدسية، فيتو

أفادت مصادر، فجر اليوم الخميس، بأنه تم نقل الفنان السوري زيناتي قدسية، إلى أحد المستشفيات، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونشرت نقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق بيانًا مقتضبًا عبر حسابها في "فيسبوك"، للتعبير عن تضامنها مع قدسية في أزمته الصحية.


وجاء في بيان النقابة: "تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان القدير زيناتي قدسية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدخلته المستشفى. معافى يا رب".

ويعتبر قدسية، ذي الأصول الفلسطينية، وهو من مواليد 1 يناير 1948 في حيفا، أحد رواد مسرح "المونودراما"، وتحفل مسيرته بالعديد من الأعمال الفنية المميزة.  

وشكل قدسية، في ثمانينيات القرن الماضي، مع الكاتب الراحل ممدوح عدوان، ثنائيًّا مسرحيًّا قدَّم أعمالًا تحولت إلى ظاهرة فنية وفكرية من خلال طرحها كفن مسرحي له سمة خصوصية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة الفنانين في سوريا الفنان السوري زيناتي قدسية

الأكثر قراءة

ما تدفنونيش مع سامية وحقي هيرجع، جهود أمنية لكشف لغز قفز موظفة من الدور الـ19 بأبراج ماسبيرو

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يفوز 4-1 علي أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يتأخر أمام فياريال 0/1 في الشوط الأول

بدء تأثر خدمات الاتصالات في عدة مناطق بالقاهرة الكبرى وهذا موعد عودتها إلى طبيعتها

أثناء معاينة جثة سيدة، مصرع أمين شرطة وإصابة زميله وآخر دهستهم سيارة بالبحيرة

تفسير حلم النعش في المنام وعلاقته باستقرار الحياة المهنية والمالية

"يوتيوب" يغلق قناة Nasser TV بعد نشرها تسجيلات صوتية لـ جمال عبد الناصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads