نقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة

أفادت مصادر، فجر اليوم الخميس، بأنه تم نقل الفنان السوري زيناتي قدسية، إلى أحد المستشفيات، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونشرت نقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق بيانًا مقتضبًا عبر حسابها في "فيسبوك"، للتعبير عن تضامنها مع قدسية في أزمته الصحية.



وجاء في بيان النقابة: "تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان القدير زيناتي قدسية بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أدخلته المستشفى. معافى يا رب".

ويعتبر قدسية، ذي الأصول الفلسطينية، وهو من مواليد 1 يناير 1948 في حيفا، أحد رواد مسرح "المونودراما"، وتحفل مسيرته بالعديد من الأعمال الفنية المميزة.

وشكل قدسية، في ثمانينيات القرن الماضي، مع الكاتب الراحل ممدوح عدوان، ثنائيًّا مسرحيًّا قدَّم أعمالًا تحولت إلى ظاهرة فنية وفكرية من خلال طرحها كفن مسرحي له سمة خصوصية.

