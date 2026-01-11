نرمين الفقي تكشف كواليس مشاركتها في "أولاد الراعي"

18 حجم الخط

تحدثت الفنانة نرمين الفقي عن مشاركتها في مسلسل أولاد الراعي بطولة الفنان ماجد المصري، بجانب نخبة من الفنانين وإنتاج وتأليف ريمون مقار وإخراج محمود كامل والمقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2026.

دور نيرمين الفقي في المسلسل

وقالت نرمين الفقي في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، إن الدور الذي تقدمه في المسلسل مختلف تمامًا عما قدمته من قبل، ويعد تغييرًا لجلدها.

وأضافت نرمين الفقي أن كل مشهد في المسلسل يُقدم وكأنه مباراة تمثيلية حقيقية دون أي مبالغة، مؤكدة أن الدور يمثل نقلة مختلفة في مسيرتها الفنية، قائلة: “دوري في أولاد الراعي مختلف تمامًا، وعمري ما قدمت الشخصية دي قبل كده، أي ممثل دايمًا بيتمنى يقدم حاجة جديدة، وأنا السنة دي فعلًا بقدم تجربة مختلفة على كل المستويات”.

وأعربت عن سعادتها بالتعاون مجددًا مع ريمون مقار، مشيرة إلى أنه سبق وجمعهما مسلسل جبل الحلال، وأضافت: “لما قعدت مع ريمون قال لي لازم تعملي الدور ده وتغيري جلدك تمامًا، وده اللي شجعني جدًا”.

وعن تجربة ريمون مقار في الكتابة هذه المرة، أوضحت: “المنتج ممكن يكون مشارك في التفاصيل من غير ما يبقى ظاهر، لكن المرة دي ريمون ظاهر بوضوح، وقدم شغل حلو جدًا، والخطوط الدرامية معمولة بدقة، والأحداث بتتصاعد حلقة بعد حلقة، ومفيش حلقة من غير تشويق. وأثناء القراءة بتحس إنك عايش القصة، وأنا من أول حلقة اندهشت من كثافة الأحداث والتشويق”.

واختتمت حديثها بالإشادة بأجواء العمل وفريقه، قائلة: “سعيدة جدًا بالتعاون مع المتحدة ومع ريمون مقار، الشغل كله بحب، رغم إن ساعات التصوير طويلة ومتعبة، والمخرج محمود كامل هادي جدًا وصوته مش بيعلى، ومدير التصوير بشوي متميز، والإضاءة هادية ومناسبة، ومستنيين الجمهور يشوف عمل مختلف على مدار 30 حلقة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.