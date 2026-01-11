أبطال مسلسل "اسأل روحك" يصورون المشاهد الخارجية بإحدى قرى شبرامنت

18 حجم الخط

يستأنف فريق عمل مسلسل “اسأل روحك”، تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل بإحدى القرى الريفية بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة، حيث استأجر فريق عمل المسلسل عددا من المنازل الريفية لتصوير مشاهد المسلسل، حتى تبدو الأحداث طبيعية، دون اللجوء لبناء ديكورات خاصة بالقرية التي تدور بها أحداث المسلسل.

وكانت قد بدأت الفنانة ياسمين رئيس والفنان أحمد فهمي تصوير المشاهد الأولى من مسلسل “اسأل روحك”، الذي يتكون من 15 حلقة، تمهيدا لعرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، حول عدد من القضايا الاجتماعي الهامة، ويشارك في بطولته نهال عنبر ونهى صالح ومن تأليف محمد الحناوي وإخراج أسامة عرابي.

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين رئيس انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم يحمل اسم “الست لما”، من الفنانة يسرا.

وتلعب ياسمين رئيس شخصية “وفاء” فتاة في مقتبل عمرها، وتعيش حياتها وتهتم بالموضة والأزياء، وفي إحدى الليالي تتعرض للتحرش من قبل سائق إحدى شركات النقل الذكي.

تفاصيل فيلم الست لما

من جانب آخر، بدأ الشهر الماضي تصوير فيلم “الست لما” بدون بطلته الفنانة يسرا بسبب وجودها في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولى فى دورته الـ 78، حيث تم تصوير يوم فقط في أحداثه جمع بين الفنانة انتصار الفنانة الشابة مي حسن.

فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

