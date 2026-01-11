إزالة 57 حالة إشغال في حملة استهدفت 10 مناطق بالإسماعيلية

18 حجم الخط

شنت الوحدة المحلية لحي ثالث في محافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء إبراهيم أنور خضر رئيس الحي، وبالتعاون مع قسم المرافق وقسم شرطة ثالث، وقسم التراخيص والإشغالات، حملة مكبرة لرفع الإشغالات من حرم الطريق بمدينة الإسماعيلية.

الأماكن التي استهدفتها الحملة

استهدفت الحملة مناطق التمليك، عبدون، طريق السابعة والجمعيات، محيط الموقف الجديد، طريق صبري مبدى، محيط عمارات التخطيط، محيط المدرسة الفندقية، طريق فؤاد عزيز غالي، والطريق الدائري.

جانب من الحملة

جانب من الحملة

نتائج الحملة المكبرة

وأسفرت الحملة عن، إزالة ٢٥ إشغال بمعرفة الحي، و٣٢ إشغال بمعرفة أصحابها، والتحفظ على ١٠٦ كراسي، ٨ استاندات عرض، و١٠ أعلام دعاية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، والتعامل الفوري معها طبقًا للقانون.

على صعيد أخر، نظمت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية وأبو صوير والوحدة المحلية لحي أول وثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية وشرطة المسطحات والبيئة، بتنفيذ حملة مكبرة، للمرور على عدة مناطق بالمركز والمدينة والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين.

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة

كما شهدت مدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق حملة أمنية مكبرة، بالتعاون والتنسيق بين مديرية أمن الإسماعيلية ومحافظة الإسماعيلية، لإزالة الإشغالات والتعديات التي تسببت في فوضى وزحام شديدين خلال الفترة الماضية.

ووجَّه المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات عقب الانتهاء من الحملات الأمنية المكثفة لعودة النظام والنظافة للمدينة.

