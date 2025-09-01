مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يطمئن على مصابي حادث خط الغاز (صور)

قام الدكتور علي رفعت مدير، مدير فرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية بجولة تفقدية لمستشفى فايد التخصصى، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي مجمع بلوف خط الغاز بأبو سلطان.



الاطمئنان على حال المصابين

واطمأن مدير فرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية خلال الجولة التي رافقه فيها، الدكتور أحمد ناصف مدير المستشفى على المصابين، وتلقيهم الرعاية الطبية الكاملة، وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأكد مدير فرع الرعاية الصحية توافر كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وكانت وزارة البترول قد أعلنت بانه ورد بلاغ إلى منطقة السويس البترولية بوقوع صوت شديد في مجمع بلوف خط الغاز بمنطقة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور تم توجيه فرق الطوارئ إلى الموقع، حيث تبين أن الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز تمهيدا لأعمال الصيانة.

جانب من الجولة، فيتو

انفصال مصيدة الإرسال عن خط اللحام

وأوضح الوزارة أن القطاع الذي وقع به الحادث كان مفرغًا تمامًا من الغاز قبل بدء الأعمال، أي أنه لم يكن يحتوي على غاز طبيعي وقت وقوع الحادث. وقد تبين عند وصول الفرق الفنية انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة اللحام.

وقد أسفر الحادث عن حالتي وفاة و6 إصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى فايد العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتؤكد الوزارة أن الحادث لم يؤثر على إمدادات الغاز، نظرا لأن الخط في هذه المنطقة خاليا من الغاز بالفعل.

وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها لأسر المتوفين وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أنها تتابع الموقف عن كثب وتقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث.

