الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يطمئن على مصابي حادث خط الغاز (صور)

مدير الرعاية الصحية
مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية، فيتو

قام الدكتور علي رفعت مدير، مدير فرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية بجولة تفقدية لمستشفى فايد التخصصى، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي مجمع بلوف خط الغاز بأبو سلطان.
 

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع تداعيات انفجار خط الغاز (صور)

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انفجار خط غاز بالإسماعيلية

الاطمئنان على حال المصابين

واطمأن مدير فرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية خلال الجولة التي رافقه فيها، الدكتور أحمد ناصف مدير المستشفى على المصابين، وتلقيهم الرعاية الطبية الكاملة، وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وأكد مدير فرع الرعاية الصحية توافر كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وكانت وزارة البترول قد أعلنت بانه ورد بلاغ إلى منطقة السويس البترولية بوقوع صوت شديد في مجمع بلوف خط الغاز بمنطقة أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور تم توجيه فرق الطوارئ إلى الموقع، حيث تبين أن الحادث وقع أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز تمهيدا لأعمال الصيانة.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

انفصال مصيدة الإرسال عن خط اللحام 

وأوضح الوزارة أن القطاع الذي وقع به الحادث كان مفرغًا تمامًا من الغاز  قبل بدء الأعمال، أي أنه لم يكن يحتوي على غاز طبيعي وقت وقوع الحادث. وقد تبين عند وصول الفرق الفنية انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة اللحام. 

وقد أسفر الحادث عن حالتي وفاة و6 إصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى فايد العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتؤكد الوزارة أن الحادث لم يؤثر على إمدادات الغاز،  نظرا لأن الخط في هذه المنطقة خاليا من الغاز بالفعل.

وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها لأسر المتوفين وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أنها تتابع الموقف عن كثب وتقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرعاية الصحية بالإسماعيلية فرع الرعاية الصحية مستشفى فايد التخصصى حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية ضحايا حادث خط الغاز

مواد متعلقة

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع تداعيات انفجار خط الغاز (صور)

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انفجار خط غاز بالإسماعيلية

دهس طفلة بجرار زراعي في الإسماعيلية يثير غضب رواد السوشيال ميديا

خلال زيارته للإسماعيلية، الفريق أسامة ربيع يستقبل الفنان حسين فهمي (صور)

الأكثر قراءة

وزير العمل: بدء تطبيق القانون الجديد غدًا والتفتيش الميداني لضمان التنفيذ الكامل

أول تعليق من فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة بالدوري

العمل الليلي وإجازة الوضع، جبران يكشف تفاصيل بنود قانون العمل الجديد

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

انفجار في البحر الأحمر قرب سفينة إسرائيلية وأنباء عن هجوم حوثي

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة

أقوال زوجة حمادة هلال في بلاغ سرقة فيلتهم وسبب التنازل

من بينها 5 آلاف دولار وشقق في مدن ذكية، تفاصيل خطة ترامب للسيطرة على غزة

خدمات

المزيد

أسعار ومواصفات سيارات سيتي راي الجديدة

بعد انتهاء الانتخابات، موعد استخراج كارنيهات عضوية نواب الشيوخ

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads