الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المركز الثقافي بالإسماعيلية ينظم محاضرات لنشر الفكر الوسطي المستنير بين الدعاة وطلاب العلم

جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات بالمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية،فيتو
18 حجم الخط

نظم المركز الثقافي لدراسة العلوم الشرعية  بمديرية أوقاف الإسماعيلية عدة محاضرات تهدف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الديني الصحيح، وتأهيل الدعاة وطلاب العلم تأهيلًا علميًا ومنهجيًا رصينًا. 

 

إقبال على المحاضرات بالمركز 

 

وحاضر  الدكتور  حازم يوسف لطلبة المركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية  ندوة عن أصول الفكر المتطرف،  موضحًا جذور الانحراف الفكري وسبل مواجهته بالعلم والفهم الصحيح لمقاصد الشريعة. 

جانب من المحاضرات بالمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية،فيتو
جانب من المحاضرات بالمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية، فيتو
جانب من المحاضرات بالمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية،فيتو
جانب من المحاضرات بالمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية، فيتو

 

محاضرات العقيدة الإسلامية 

 

كما ألقى  الدكتور علي التيجاني محاضرة في العقيدة الإسلامية، تناول خلالها أسس الإيمان الصحيح وأهمية ترسيخ العقيدة السليمة في النفوس. 

 

جانب من المحاضرات بالمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية،فيتو
جانب من المحاضرات بالمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية، فيتو

محاضرات حول أحكام التجويد 

كما قدّم  الشيخ  السيد خليل محاضرة في أحكام التجويد والتلاوة، ركّز فيها على تصحيح القراءة وضبط الأداء القرآني. 

 

متابعة الجوانب العلمية واللغوية 

 

ألقى  الدكتور شعبان كفافي محاضرة في اللغة العربية، مؤكدًا دورها المحوري في فهم النصوص الشرعية وإتقان الخطاب الديني.

 

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف المستمرة للارتقاء بالمستوى العلمي والفكري لطلبة العلم، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي، وبناء جيل واعٍ قادر على حمل رسالة الإسلام الصحيحة، ونشر قيم التسامح والانتماء والوعي في المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية العلوم الشرعية الفكر المتطرف الفكر الوسطي المركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية المركز الثقافي الإسلامي

مواد متعلقة

مدير أوقاف الإسماعيلية يشهد ختم القرآن ببرنامج «صحح قراءتك»

أوقاف الإسماعيلية تستعرض حصاد أنشطتها لعام 2025

قيادات أوقاف الإسماعيلية تشرف على اختبارات حفظ المتون

وكيل أوقاف الإسماعيلية يفاجئ موظفي الديوان بجولة مرور صباحية

ads

الأكثر قراءة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

فرحنا كلنا، ساويرس يرد على وزير خارجية الإمارات بعد فوز منتخب مصر أمام كوت ديفوار

وزير الأوقاف: علينا تقديم خطاب مستنير يتجاوز الشعب المصري ويمتد إلى العالم أجمع

التحقيق في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أمام كوبري السعدية بالشرقية

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026

سعر الريال العماني في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11- 1- 2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 11 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية