المركز الثقافي بالإسماعيلية ينظم محاضرات لنشر الفكر الوسطي المستنير بين الدعاة وطلاب العلم

نظم المركز الثقافي لدراسة العلوم الشرعية بمديرية أوقاف الإسماعيلية عدة محاضرات تهدف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الديني الصحيح، وتأهيل الدعاة وطلاب العلم تأهيلًا علميًا ومنهجيًا رصينًا.

إقبال على المحاضرات بالمركز

وحاضر الدكتور حازم يوسف لطلبة المركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية ندوة عن أصول الفكر المتطرف، موضحًا جذور الانحراف الفكري وسبل مواجهته بالعلم والفهم الصحيح لمقاصد الشريعة.

جانب من المحاضرات بالمركز الثقافي الإسلامي بالإسماعيلية، فيتو

محاضرات العقيدة الإسلامية

كما ألقى الدكتور علي التيجاني محاضرة في العقيدة الإسلامية، تناول خلالها أسس الإيمان الصحيح وأهمية ترسيخ العقيدة السليمة في النفوس.

محاضرات حول أحكام التجويد

كما قدّم الشيخ السيد خليل محاضرة في أحكام التجويد والتلاوة، ركّز فيها على تصحيح القراءة وضبط الأداء القرآني.

متابعة الجوانب العلمية واللغوية

ألقى الدكتور شعبان كفافي محاضرة في اللغة العربية، مؤكدًا دورها المحوري في فهم النصوص الشرعية وإتقان الخطاب الديني.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف المستمرة للارتقاء بالمستوى العلمي والفكري لطلبة العلم، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي، وبناء جيل واعٍ قادر على حمل رسالة الإسلام الصحيحة، ونشر قيم التسامح والانتماء والوعي في المجتمع.

