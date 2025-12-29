الإثنين 29 ديسمبر 2025
محافظ الإسماعيلية يعلن استرداد 1400 قطعة أرض فضاء ويقترح الاستفادة منها لخدمة المواطنين

شارك اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية في الاجتماع الموسع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. 

متابعة مستجدات ملف التقنين 

 وذلك لمتابعة وبحث ملفات التقنين ومراجعة الاستخدام الأمثل للأراضي التي تم استردادها خلال الموجات المتتالية لحملات الإزالة السابقة بهدف تعظيم العائد التنموي والاقتصادي من هذه الأصول وتحويلها إلى فرص تنموية تحقق المنفعة العامة وتخدم المواطنين بالشكل المطلوب. 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وهذا بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد ومسئولي ملف التقنين، وأيضًا مديرى الأملاك والشئون القانونية بالمحافظة.

عرض رؤية محافظة الإسماعيلية لإدارة الأراضي المستردة 

وقدم محافظ الإسماعيلية عرضًا لرؤية المحافظة في إدارة واستثمار الأراضي المستردة بما يدعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة. 

 

استغلال قطع الأراضي في مشروعات إسكان لصالح المواطنين 

وأشار إلى أن رؤية محافظة الإسماعيلية تتجه نحو استغلال عدد من قطع الأراضي في مشروعات الإسكان وكذلك التوسع في المناطق الصناعية بالمحافظة مع تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ عملية تنمية شاملة داخل المحافظة، مع مراعاة البعد الاجتماعى وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تلامس احتياجات المواطنين وترفع جودة الحياة في مختلف المدن والقرى.

 

محافظ الإسماعيلية يشيد بدور لجنة حماية الأراضي 

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالدعم المستمر والتنسيق المتواصل مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي ووزارة التنمية المحلية ودور ذلك في إزالة المعوقات وتسريع وتيرة العمل على أرض الواقع مما ساهم في تحسين معدلات المحافظة في التعامل مع المنظومة الإلكترونية لملف التقنين وإزالة التعديات على أملاك الدولة.

