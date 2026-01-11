وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية: حظر اصطحاب موبايلات ‏الطلاب والملاحظين داخل لجان الامتحانات

18 حجم الخط

أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على عدم ورود أي شكاوى من الامتحانات الخاصة بسنوات النقل لكافة المراحل التعليمية.

جولة على مدارس أبوصوير

وكان أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أجرى، اليوم الأحد جولة على عدد من المدارس لمتابعة، ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدرسة الإمام مالك بإدارة أبوصوير التعليمية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م، يرافقه علاء عنان مدير إدارة ابوصوير ذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات.

جانب من الجولة، فيتو



‏

الاطمئنان على انتظام الامتحانات

‏ وخلال جولته اطمأن علي انتظام حضور الطلاب داخل اللجان الامتحانية وسير الامتحانات في هدوء وانضباط، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، والتصدي بحزم لأي محاولات للغش، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص.



جانب من الجولة، فيتو

مناقشة الطلاب حول مستوى أسئلة الامتحانات

كما حرص على مناقشة الطلاب حول مستوى أسئلة الامتحانات، للتأكد من عدم وجود أية شكاوى فنية، ووجه بضرورة توفير المناخ الملائم الذي يساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة وتركيز.

ويأتي في إطار تنفيذ تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

