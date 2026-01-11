الأحد 11 يناير 2026
محافظات

وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية: حظر اصطحاب موبايلات ‏الطلاب والملاحظين داخل لجان الامتحانات

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على عدم ورود أي شكاوى من الامتحانات الخاصة بسنوات النقل لكافة المراحل التعليمية.  

المدير التنفيذي للرعاية الصحية يتفقد غرف العمليات بمجمع الإسماعيلية الطبي

جلسة صلح تنهي الخلافات بين قبيلتي البياضية والعبابدة بحضور محافظي الإسماعيلية والوادي الجديد 

جولة على مدارس أبوصوير 

وكان أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أجرى، اليوم الأحد جولة على عدد من المدارس لمتابعة، ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدرسة الإمام مالك بإدارة أبوصوير التعليمية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م، يرافقه علاء عنان مدير إدارة ابوصوير ذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية والالتزام بكافة الضوابط والتعليمات. 

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو



الاطمئنان على انتظام الامتحانات 

‏ وخلال جولته اطمأن علي  انتظام حضور الطلاب داخل اللجان الامتحانية وسير الامتحانات في هدوء وانضباط، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين داخل اللجان، والتصدي بحزم لأي محاولات للغش، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص.
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

مناقشة الطلاب حول مستوى أسئلة الامتحانات  

كما حرص على مناقشة الطلاب حول مستوى أسئلة الامتحانات، للتأكد من عدم وجود أية شكاوى فنية، ووجه بضرورة توفير المناخ الملائم الذي يساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة وتركيز.

ويأتي في إطار تنفيذ تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية. 

