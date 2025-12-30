الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الإسماعيلية تستعد لتنفيذ اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

تستعد كل مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، لتنفيذ انتقاء دفعة جديدة للالتحاق بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للعام التدريبي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.  

محافظ الإسماعيلية يعلن استرداد 1400 قطعة أرض فضاء ويقترح الاستفادة منها لخدمة المواطنين

نجاح إجراء عمليتي TAVI وتنفيذ ورشة تدريبية لأطباء القلب بمجمع الإسماعيلية

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وعقدت كل من المديريتين اجتماعا بحضور الدكتور إيهاب صلاح، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، الدكتور أيمن موسى، مدير عام مديرية التربية والتعليم، وبمشاركة قيادات المديريتين. 
 

أبرز محاور الاجتماع 

تطرق اللقاء إلى سبل التعاون المشترك، وترتيبات تنفيذ عملية الانتقاء من حيث آليات التسجيل الإلكتروني، وتجهيز المستندات المطلوبة، إلى جانب استعراض الشروط العامة والخاصة للالتحاق بالمشروع، والمراحل السنية المستهدفة، والرياضات المقرر تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية. 
 

ومن المقرر تنفيذ الانتقاء في الألعاب التالية: رفع الأثقال، المصارعة، التايكوندو، الملاكمة، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة اليد، الكرة الطائرة، والسلاح.  

 

ويتم التسجيل للالتحاق بالمشروع من خلال المنصة الوطنية للانتقاء عبر الرابط

أو من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق بالصور، مع ضرورة تقديم نسخة ورقية من المستندات المطلوبة إلى مديرية الشباب والرياضة (إدارة الرياضة). 

 

المستندات المطلوبة:

واعلنت مديرية الشباب والرياضة عن المستندان المطلوبة وهي  أصل شهادة ميلاد مميكنة، ️صورة الرقم القومي لولي الأمر، ️إقرار ولي الأمر (يتم التوقيع عليه بمديرية الشباب والرياضة)، ️صورة شخصية حديثة للاعب، ️استغناء في حالة سبق القيد باسم هيئة أخرى (إن وجد)، ️إفادة طبية معتمدة تفيد لياقة المتقدم للاشتراك في التدريب والمنافسة ضمن المشروع 

 

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية بتهيئة بيئة داعمة لاكتشاف المواهب الرياضية، وتوفير كافة سبل الدعم الفني والإداري اللازمة لإنجاح المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة. 

 

ويأتي ذلك ضمن تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن دعم اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وضرورة التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية لإعداد أبطال أوليمبيين يمثلون مصر في المحافل الدولية، 

