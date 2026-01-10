"التلواني" يتفقد منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

السبت 10 يناير 2026
أجرى الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، يرافقه الدكتور على رفعت مدير فرع الإسماعيلية جولة تفقدية بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة داخل منشآت الهيئة. 

مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يفاجئ مستشفى فايد (صور)

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تنظم جولة مرور مفاجئة داخل المجمع الطبي (صور)

 

متابعة العمل بمنظومة الرعاية الصحية بالإسماعيلية 

وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على منظومة التأمين الصحى الشامل وعلى رأسها مجمع الإسماعيلية الطبي، في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد كافة الأقسام الطبية بمجمع الإسماعيلية الطبي 

 

شملت الجولة تفقد عدد من الأقسام الطبية الحيوية، حيث تابع أقسام العمليات الجراحية،  والأقسام الداخلية،  الباطنة،العظام، والجهاز الهضمي، واطمأن على انتظام العمل داخل غرف العمليات، وجاهزية الفرق الطبية والتمريضية، وتوافر الكوادر المتخصصة، إلى جانب كفاءة الأجهزة الطبية والتقنيات المستخدمة في تقديم الخدمة.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

كما اطلع المدير التنفيذي للهيئة على موقف تنفيذ خطة التحسين داخل المجمع، ومؤشرات الأداء وجودة الخدمة، ومدى الالتزام بتطبيق معايير سلامة المرضى ومكافحة العدوى، ومراجعة المسارات العلاجية، وآليات متابعة الحالات، والتعامل مع الحالات الحرجة بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة.

 

وأكد الدكتور أمير التلواني خلال الجولة على أهمية المتابعة المستمرة للأداء، والتكامل بين الفرق الطبية والإدارية، والعمل على تذليل أي معوقات تشغيلية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمعايير الجودة والاعتماد، بما يحقق رضا المنتفعين ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية المقدمة.

 

وفي ختام الجولة، وجّه بضرورة الاستمرار في تنفيذ خطط التطوير والتحسين، ودعم الأطقم الطبية، ومواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات داخل منشآت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.
 

رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور على رفعت مدير الفرع، الدكتور محمد جبريل نائب مدير الفرع وعدد من مديرى الإدارات بالفرع وفريق إشراف مجمع الإسماعيلية الطبي.

