ضبط طن ونصف الطن دقيق بلدي قبل تهريبه للأسواق السوداء بالإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

نتائج الحملات التموينية

وقالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن: ضبط مخبزين لتصرفهم في كمية قدرها ٩ شكائر دقيق بلدي مدعم، ضبط طن ونصف دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على الدعم.

مجال الرقابة على المخابز

كما تم تحرير ١٦ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٣ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٦ محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ٦ محاضر لوحة، ١٢ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٥ محاضر توقف عن الإنتاج، محضر لعدم وجود ميزان، كما تم سحب عينات من حلوى المولد النبوي وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها.

مجال الرقابة على الأسواق

بالإضافة إلى تحرير ٦١ محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ٥٢ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، ٦ محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، ٦ محاضر عمل أوكازيون بدون تصريح، ٣ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.