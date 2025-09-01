الإثنين 01 سبتمبر 2025
محافظات

ضبط طن ونصف الطن دقيق بلدي قبل تهريبه للأسواق السوداء بالإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.  

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات القبول للمعاهد التجريبية (صور)

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد مدارس المحافظة استعدادا للعام الدراسي الجديد (صور)

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.  

نتائج الحملات التموينية 

وقالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن: ضبط مخبزين لتصرفهم في كمية قدرها ٩ شكائر دقيق بلدي مدعم، ضبط طن ونصف دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للأسواق  لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على الدعم.  

مجال الرقابة على المخابز 

كما تم تحرير ١٦ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٣ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٦ محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ٦ محاضر لوحة، ١٢ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٥ محاضر توقف عن الإنتاج، محضر لعدم وجود ميزان، كما تم سحب عينات من حلوى المولد النبوي وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها.  

مجال الرقابة على الأسواق 

بالإضافة إلى تحرير ٦١ محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ٥٢ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، ٦ محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ١٠ محاضر لعدم الإعلان عن المخازن، ٦ محاضر عمل أوكازيون بدون تصريح، ٣ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل. 

