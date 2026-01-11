القبض على المتهمين بتحطيم محطة بنزين في العجوزة

18 حجم الخط

نجحت كاميرات المراقبة بمحطة بنزين بمنطقة العجوزة ، في رصد مجموعة من المتهمين الذين قاموا بتحطيم المحطة، ما مكن قوات الأمن من تحديد هويتهم والقبض عليهم.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا يفيد تحطيم عدد من الأشخاص لـمحطة بنزين بمنطقة العجوزة، فتوجهت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المحطة ومحيطها، ما أسفر عن تحديد هوية المتهمين.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع صاحب المحطة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



ضبط 3 أشخاص بالجيزة لتورطهم في البلطجة والتحرش بسيدة

علي جانب آخر، كان قد تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط 3 أشخاص من جيران إحدى السيدات لتورطهم في أعمال بلطجة وتحرش.

وكان قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من السيدة المتضررة مفاده قيام 3 أشخاص من جيرانها بمعاكستها، وعند اعتراضها لهم اعتدى أحدهم عليها بالسب والضرب باستخدام "سلاح أبيض"، مما أدى لإصابتها بكدمة بالرأس، قبل أن يفروا هاربين.

وبالتحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية أدت لتعدي أحدهم عليها بالضرب، بينما أنكروا حيازة أي أسلحة بيضاء.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، في إطار حرص أجهزة الأمن على التصدي لأعمال البلطجة وحماية المواطنين.

