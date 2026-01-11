الأحد 11 يناير 2026
ضبط 11 مليون جنيه حصيلة تجارة عملة و6 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

دقيق
دقيق
واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، في إطار حماية المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية ، شن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، بحملات مكبرة على المخابز السياحية الحرة والمدعمة، لرصد المخالفات المتعلقة بالبيع بأسعار تزيد عن السعر الرسمي أو عدم الإعلان عن الأسعار.

أسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط ما يقرب من 6 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، قبل طرحها في السوق السوداء، وضمان عدم استغلال الدعم الحكومي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة  الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات الرادعة وفق القانون، مع استمرار الحملات المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

إجمالي قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

وفى سياق متصل، واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تتمثل في إخفاء النقد عن التداول أو التعامل به خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدة قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة مالية تتجاوز 11 مليون  جنيه.

أكدت التحريات أن هذه العمليات كانت تهدف إلى التأثير على الاستقرار الاقتصادي ورفع أسعار العملات بشكل غير مشروع، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي.

