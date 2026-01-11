طريقة عمل مربى البرتقال، لذيذة ومغذية لأسرتك

18 حجم الخط

طريقة عمل مربى البرتقال، البرتقال من الفواكه الشتوية الغنية بالفيتامينات خاصة فيتامين C، ويمكن الاستفادة منه بعدة طرق من أهمها تحضير مربى البرتقال المنزلية.

وطريقة عمل مربى البرتقال، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتتميز مربى البرتقال بطعمها اللاذع الحلو وقوامها الكثيف، وتعد إضافة رائعة على الفطور، والكيكات، والحلويات.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل مربى البرتقال.

مكونات عمل مربى البرتقال:-

2 كيلو برتقال طازج

1 كيلو سكر يمكن الزيادة أو النقص حسب الرغبة

عصير 2 ليمونة

كوبان من الماء

بشر برتقال اختياري لزيادة النكهة

اختاري برتقال قشرته رفيعة وطازج لأن ذلك يعطي طعم أفضل ويحتوي على نسبة عصير أعلى.

طريقة عمل مربى البرتقال

طريقة عمل مربى البرتقال:-

اغسلي البرتقال جيدا لإزالة أي شوائب.

قومي بتقشير البرتقال مع الاحتفاظ بالقشر إذا كنتى ترغبين بإضافته إلى المربى.

أزيلي الطبقة البيضاء السميكة من القشر لأنها تسبب مرارة.

قطعي البرتقال نصفين ثم أزيلي البذور تماما.

اقطعي البرتقال إلى مكعبات صغيرة أو شرائح رفيعة حسب رغبتك.

إذا أردتى إضافة قشر البرتقال، قطعيه شرائح رفيعة.

انقعيه في ماء لمدة 3 إلى 4 ساعات مع تغيير الماء عدة مرات.

يمكن غليه دقيقة أو دقيقتين ثم تصفيته لنتيجة أفضل.

ضعي قطع البرتقال في قدر على نار هادئة.

أضيفي كوبين من الماء.

اتركيه يغلي 15 إلى 20 دقيقة حتى يلين.

أضيفي السكر تدريجيا فوق البرتقال المسلوق.

قلبي جيدا حتى يذوب.

أضيفي عصير الليمون لأنه يساعد على التماسك، ويحافظ على اللون، ويمنع السكر من التبلور.

اتركي المربى على نار هادئة مع التقليب من حين لآخر.

مدة الطهي تتراوح بين 40 إلى 60 دقيقة.

ستلاحظين أن القوام أصبح أثخن واللون أغمق.

يمكنك اختبارها بثلاث طرق، ضعي نقطة مربى على طبق بارد

إذا تجمدت ولم تنتشر فهي جاهزة.

أو مرري ملعقة في القدر، إذا ظهر أثر في القاع وتماسك السطح فهي ناضجة.

أو لاحظي القوام، يجب أن يكون ثقيل لكن غير متصلب.

عقمي البرطمانات بوضعها في ماء مغلي 5 دقائق.

اتركيها تجف تماما.

املئي البرطمانات بالمربى وهي ساخنة.

أغلقيها بإحكام ثم اقلبيها رأسا على عقب حتى تبرد.

تحفظ في الثلاجة بعد الفتح ويمكن تخزينها خارجها قبل الفتح.

لنجاح مربى البرتقال، لا تكثري من الماء حتى لا يصبح القوام سائل.

السكر يجب أن يكون نصف كمية البرتقال على الأقل.

لا تتركي المربى على نار عالية حتى لا يتغير لونها.

إذا لاحظتى مرارة يمكنك إضافة قليل من الفانيليا.

يمكنك خلط البرتقال مع الجزر المبشور لإعطاء لون وقوام أجمل، ويمكن إضافة القليل من القرفة.

