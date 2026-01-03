طريقة عمل مربى اليوسفي، مذاقها مميز وسهلة التحضير

18 حجم الخط

طريقة عمل مربى اليوسفي، مربى اليوسفي من ألذ أنواع المربى المنزلية وأكثرها فائدة، حيث تتميز بمذاقها الحمضي الحلو ورائحتها العطرية المنعشة.

كما أن تحضيرها في البيت يضمن خلوها من المواد الحافظة والألوان الصناعية، مما يجعلها خيار صحي للأسرة، خاصة للأطفال، وهى سهلة التحضير وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها في المنزل.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل مربى اليوسفي.

مكونات عمل مربى اليوسفي:

كيلو يوسفي طازج

750 جرامًا إلى كيلو سكر حسب درجة الحلاوة المطلوبة

عصير ليمونة واحدة

كوب ماء

بشر قشر يوسفي اختياري لإضافة نكهة قوية

طريقة عمل مربى اليوسفي

طريقة عمل مربى اليوسفي:

يقشر اليوسفي جيدًا مع إزالة القشور البيضاء لأنها تسبب مرارة.

تفصل الفصوص ويزال منها البذور إن وجدت.

يمكن ترك الفصوص كاملة أو تقطيعها حسب القوام المرغوب.

يوضع اليوسفي في قدر على النار مع كوب الماء.

يترك ليغلي لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يلين تمامًا.

يرفع من على النار ويترك ليبرد قليلًا.

يضاف السكر إلى اليوسفي المسلوق.

يعاد القدر إلى النار مع التقليب المستمر حتى يذوب السكر.

يترك الخليط يغلي على نار متوسطة مع إزالة الرغوة البيضاء التي تظهر على السطح.

يضاف عصير الليمون وبشر اليوسفي إن استخدم.

يترك المربى على نار هادئة لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى يثقل قوامه.

يقلب من وقت لآخر لمنع الالتصاق.

لاختبار نضج مربى اليوسفي، ضعي ملعقة صغيرة من المربى على طبق بارد.

اتركيها دقيقة ثم مرري إصبعك في المنتصف.

إذا لم تتجمع المربى مرة أخرى، فهذا يدل على نضجها.

تغسل البرطمانات جيدا وتعقم بالماء المغلي.

تسكب المربى وهي ساخنة في البرطمانات.

تغلق بإحكام وتقلب رأسا على عقب حتى تبرد.

تحفظ في مكان جاف ومظلم، وبعد الفتح تحفظ في الثلاجة.

لنجاح مربى اليوسفي، احرصي على إزالة القشور البيضاء لتجنب الطعم المر.

لا ترفعي النار كثيرا حتى لا يحترق السكر.

إضافة الليمون ضرورية لتماسك المربى ولمعانها.

يمكن تقليل السكر أو استبدال جزء منه بالعسل حسب الرغبة.

