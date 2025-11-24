طريقة عمل المفتقة لزيادة الوزن، وصفة مصرية بنتائج مضمونة

18 حجم الخط

المفتقة واحدة من أشهر الوصفات المصرية التقليدية التي ارتبطت بزيادة الوزن وتحسين الصحة العامة، خاصة لمن يعانون من النحافة أو فقدان الشهية.





تعتمد المفتقة على خليط غني من السكر الطبيعي، والفيتامينات، والمعادن، والدهون الصحية، ما يجعلها من أسرع الوصفات المنزلية التي تساعد على زيادة الوزن بشكل طبيعي وآمن دون الاعتماد على مكملات صناعية.



في هذا التقرير نستعرض طريقة عمل المفتقة بالتفصيل، فوائدها، سبب فعّاليتها في زيادة الوزن، وطريقة تناولها الصحيحة للحصول على أفضل نتيجة.





لماذا تعتبر المفتقة فعّالة في زيادة الوزن؟

تعمل المفتقة على زيادة الوزن من خلال عدة نقاط أساسية:

1. ارتفاع السعرات الحرارية

المفتقة غنية بالسعرات بسبب احتوائها على العسل الأسود، السمسم، الحلبة، زيت حبة البركة، والمكسرات. ملعقة صغيرة منها قد تصل إلى 60–80 سعرة حرارية، وبالتالي تناول 3–4 ملاعق يوميًا يرفع معدل السعرات بسهولة.



2. فتح الشهية

تحتوي المفتقة على الحلبة التي تُعد من أشهر الأعشاب المعززة للشهية، كما تساعد على تحسين امتصاص الطعام وهضم البروتينات.

3. دعم الصحة العامة

المكونات مثل العسل الأسود والسمسم غنية بالحديد والكالسيوم والزنك، ما يساعد على علاج الأنيميا، وهي من أهم أسباب فقدان الشهية والنحافة عند الكثير من النساء.

4. مصدر ممتاز للدهون الصحية

وجود السمسم والمكسرات وزيت حبة البركة يمنح الجسم دهونًا مفيدة تساعد على زيادة الوزن بطريقة صحية دون تراكم دهون ضارة.

المكونات الأساسية لعمل المفتقة في البيت



المكونات:

2 كوب عسل أسود بلدي

1 كوب طحينة سمسم

½ كوب سمسم محمّص

3 ملاعق كبيرة حلبة مطحونة

¼ كوب مكسرات مفرومة (اختياري)

3 ملاعق كبيرة زيت حبة البركة أو زيت السمسم

½ كوب فول سوداني غير مملح

1 ملعقة كبيرة خميرة بيرة

رشة قرفة ورشة زنجبيل (اختياري للتدفئة وزيادة الفائدة)

كوب ماء دافئ لذوبان الخميرة

المفتقة البيتي

طريقة تحضير المفتقة خطوة بخطوة



1. تجهيز الخميرة

يتم إذابة خميرة البيرة في كوب ماء دافئ، وتُترك 10 دقائق حتى تتفاعل.

هذه الخطوة تساعد على رفع القيمة الغذائية وفتح الشهية بشكل أفضل.

2. تسخين العسل الأسود

ضعي العسل الأسود في إناء عميق على نار هادئة حتى يسخن قليلًا—not ليغلي بل فقط يصبح دافئًا وقابلًا للخلط بسهولة.

3. إضافة الطحينة

بعد رفع العسل من النار، أضيفي الطحينة وقلّبي حتى يتجانس الخليط تمامًا ويصبح قوامه سميكًا.

4. إضافة الحلبة والسمسم

أضيفي الحلبة المطحونة بالتدريج مع التقليب المستمر لمنع التكتل.

أضيفي السمسم المحمّص والفول السوداني والمكسرات حسب الرغبة.

5. إضافة الخميرة والزيوت

اسكبي خليط الخميرة فوق المزيج وقلّبي جيدًا.

أضيفي زيت حبة البركة أو زيت السمسم، فوجود الزيت ضروري لرفع السعرات وزيادة الفوائد.

6. مرحلة التسوية

يعاد الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق فقط مع التقليب المستمر، حتى يصبح أكثر سماكة ويأخذ لونًا لامعًا.

7. التبريد والتخزين

يُترك الخليط ليبرد تمامًا ثم يُحفظ في برطمان زجاجي محكم في الثلاجة لمدة شهر كامل.

كيفية تناول المفتقة للحصول على زيادة وزن ملحوظة

٢–٣ ملاعق كبيرة يوميًا تعتبر جرعة كافية لزيادة الوزن خلال أسابيع.

يفضل تناولها بعد الإفطار والغداء لزيادة السعرات اليومية.

يمكن خلطها مع موز مهروس، زبادي كامل الدسم، أو إضافتها لقطعة توست لزيادة الفاعلية.

للمراهقين والنساء اللاتي يعانين من أنيميا شديدة أو فقدان الشهية، يفضل تناولها مع كوب حليب لإمداد الجسم بعناصر إضافية.

فوائد صحية أخرى للمفتقة

إلى جانب زيادة الوزن، تساعد المفتقة في:

تقوية العظام بفضل الكالسيوم الموجود في السمسم والعسل الأسود.

تحسين مستوى الهيموجلوبين وعلاج فقر الدم.

تعزيز المناعة وتنشيط الجسم.

زيادة التركيز والطاقة بفضل الزيوت الصحية والمكسرات.

نصائح مهمة عند استخدام المفتقة

لا يُفضل تناولها لمرضى السكري لارتفاع نسبة السكر فيها.

يجب الاعتدال وعدم الإفراط لتجنب زيادة الوزن المفرطة.

يُفضل الاعتماد على مكونات عالية الجودة لضمان نتيجة أفضل.

