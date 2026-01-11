الأحد 11 يناير 2026
رياضة

بعد تمسك توروب به، أرقام كوكا تحت قيادة الدنماركي

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا
قرر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، الإبقاء على أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق، ضمن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، مؤكدا تمسكه باللاعب وثقته في قدراته الفنية.

وبحسب ما كشفه مصدر داخل الأهلي، فإن توروب يرى أن كوكا يمثل إضافة مهمة للفريق، لما يقدمه من التزام وانضباط داخل الملعب، وهو ما دفع المدير الفني لرفض فكرة الاستغناء عنه أو خروجه من حساباته الفنية.

أرقام كوكا تحت قيادة ييس توروب 

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، شارك أحمد نبيل كوكا تحت قيادة ييس توروب في 11 مباراة بمختلف المسابقات، دون أن ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر. 

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت أمس السبت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع طلائع الجيش في الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر يوم الخميس الموافق 15 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء. 

مباراة الأهلي وفاركو

سجل أهداف الأهلي: حسين الشحات (هاتريك) وجراديشار، بينما سجل محمود فرحات هدف فاركو.

بهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فاركو في المركز الثالث بـ 9 نقاط.

يذكر أن كأس عاصمة مصر بدأت بموسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

المجموعة الأولى: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، المقاولون العرب، فاركو، طلائع الجيش.

المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، الجونة، بتروجيت، مودرن سبورت، وادي دجلة، الإسماعيلي.

المجموعة الثالثة: الزمالك، زد، المصري، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، سموحة.

