طريقة عمل مربى الورد مثل الجاهزة وأحلى

طريقة عمل مربى الورد، مربى الورد من أرقى وأجمل أنواع المربى التي يمكن إعدادها في المنزل، فهي تحمل رائحة ومذاق الورد الطبيعي، ولون وردي فاتح أو داكن حسب نوع الورد المستخدم.

وطريقة عمل مربى الورد، سهلة وبسيطة وغير مكلفة خاصة إذا كان الورد الطبيعي مزروع فى حديقة المنزل، وهى وصفة تراثية قديمه تتميز بمذاق خفيف وفخم يجعلها إضافة رائعة للخبز، والفطائر، والكعك، وحتى مشروبات الشتاء والصيف.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل مربى الورد.

مكونات عمل مربى الورد:

2 كوب من بتلات الورد الطازجة منزوع منها الجزء الأبيض المر ويجب أن يكون الورد طبيعي من مكان موثوق أو مزروع في المنزل.

2 كوب سكر أبيض ناعم

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة ماء ورد أو نصف ملعقة كبيرة اختياري لتقوية العطر

طريقة عمل مربى الورد:

افصلي البتلات عن الورد برفق.

في كل بتلة هناك جزء أبيض عند القاعدة يفضل قصه لأنه يعطي مرارة للمربى.

اغسلي البتلات سريعا في ماء بارد لإزالة الأتربة، ثم صفيها جيدا.

ضعي البتلات في وعاء واخفقيها بيدك أو بالهاون بخفة، أو اطحنيها طحن بسيط بالخلاط نابضات بسيطة.

أضيفي نصف كوب من السكر للبتلات وقلبيها جيدا، ثم اتركيها 20 دقيقة حتى تخرج ماءها الطبيعي وتصبح طرية وعطرية.

في قدر على النار، ضعي كوب الماء المتبقي وكوب ونصف من السكر.

اتركيه يغلي حتى يبدأ القطر في التماسك قليلا حوالي 7 دقائق.

عندما يصبح القوام أقرب لشراب خفيف، أضيفي عصير الليمون.

أضيفي خليط الورد مع السكر إلى القطر.

قلبي بملعقة خشبية واتركيه يغلي على نار هادئة.

من الطبيعي أن يتغير اللون في البداية، ثم يعود الوردي تدريجيا.

إذا رغبتى في لون أقوى، أضيفي نقطة أو اثنتين من لون الطعام الطبيعي.

اتركي المربى من 20 إلى 30 دقيقة على نار هادئة.

يقل حجم القطر تدريجيا ويصبح القوام سميك لكن ما زال قابلا للسكب.

ضعي نقطة من المربى على طبق بارد، واتركيها دقيقة.

إذا لم تنتشر وكانت ثابتة القوام فهي جاهزة.

أضيفي ماء الورد في النهاية بعد إطفاء النار مباشرة للحفاظ على الرائحة.

صبي المربى الساخنة في برطمانات زجاجية معقمة وجافة، وأغلقيها مباشرة.

ثم اقلبي البرطمان رأسا على عقب لمدة 5 دقائق لخلق تفريغ هوائي يساعد على الحفظ.

لنجاح مربى الورد، يجب إزالة الجزء الأبيض من البتلة، لأنه يمنع المرارة ويساعد في الحصول على نكهة نقية.

لا تكثري من الماء، والماء الزائد يجعل المربى تفقد رائحتها العطرية.

لا تطيلي فترة الطهي، فالطهي الطويل يفقد الورد لونه ويؤثر على جودته.

إضافة ماء الورد في النهاية حتى لا تتطاير الزيوت العطرية مع الحرارة.

تقليب خفيف، والمربى حساسة، والتقليب العنيف يفسد شكل البتلات.

تحضير برطمانات معقمة، لمنع نمو أي بكتيريا وضمان حفظ طويل.

تحفظ في الثلاجة لمدة 3 أو 4 أشهر دون أي مشكلة.

إذا أغلقت بإحكام وتم تعقيم البرطمان جيدا، يمكن حفظها خارج الثلاجة لمدة تصل إلى 6 أشهر.

تجنبي استخدام ملاعق مبللة عند أخذ الفتات من البرطمان.

