صحة البحيرة: 1065 مواطنا استفادوا من قافلة قرية البهي بإيتاي البارود

نظّمت مديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية مجانية بقرية البهي التابعة لمركز إيتاي البارود، في إطار خطة الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، لتحقيق العدالة الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

الكشف الطبي على 1065 مواطنا بالمجان

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1065 مواطنا بالمجان، من خلال 8 عيادات طبية متنقلة، وتنوعت خدمات القافلة لتشمل الكشف الطبي في عدد من التخصصات، وهي ( الباطنة  - الأطفال - الجراحة  - النساء - العظام )، كما ضمّت القافلة معملى دم وطفيليات، إلى جانب جهازي أشعة ( عادية – سونار)، بالإضافة إلى عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة «افحص واطمن».

تقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين

وشملت القافلة كذلك لجنة متخصصة لإعداد التقارير الطبية اللازمة لصرف العلاج على نفقة الدولة، مع تحرير استمارات الإحالة إلى أقرب مستشفى عند الحاجة، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، بما يسهم في رفع الوعي الصحي والوقاية من الأمراض، وفي ختام أعمال القافلة، تم صرف الأدوية اللازمة بالمجان للمواطنين من خلال صيدلية القافلة

وأكدت محافظة البحيرة استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، دعمًا لمنظومة الرعاية الصحية، وتحقيقًا لمبدأ العدالة الصحية ووصول الخدمة الطبية لكل مواطن، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين وجودة حياتهم. 

الجريدة الرسمية