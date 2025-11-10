جنايات دمنهور تستأنف نظر قضية مقتل تاجر ذهب رشيد

18 حجم الخط

ترصد فيتو، أقوال المتهمين في قضية مقتل المسلماني في القضية المعروفة إعلاميا "قتل تاجر ذهب رشيد" والتي وثقت كاميرات المراقبة لحظة مقتله على يد المتهمين، والتي تستكمل محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم، محاكمتهم بقتل أحمد المسلماني، تاجر الذهب برشيد والشروع في قتل صديقه.

نص أقوال المتهم الأول في قضية قتل تاجر ذهب رشيد

س_ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك وآخر قمتم في بقتل المجني عليه المسلماني أحمد محمود إبراهيم المسلماني، والشروع في قتل أحمد السيد السيد الديباني، بأن بيتما النية وعقدتما العزم على قتلهما، وأعددتما لذلك الغرض أسلحة بيضاء (مطاوي)، وتوجهتما إلى المكان الذي أيقنتما تواجدهما فيه، وما إن ظفرتما بهما حتى قمتما بالتعدي عليهما بالضرب، محدثين إصاباتهما المبينة بالتقارير الطبية المرفقة؟

ج_محصلش.

س_ وما الذي حدث إذًا؟ وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا؟ وما أوجه دفاعك؟



ج_ اللي حصل إنه امبارح بتاريخ ٥-٦-٢٠٢٥ حوالي الساعة ١٢ صباحًا، كنت ماشي في شارع السوق برشيد عشان أروح أقابل فارس منسي صاحبي، ولقيته بيقولي استناني عند محل العابد، فأنا لقيت عربية ماشية قدامي وكان فارس جي في وشها، ولقيتهم بيتكلموا مع بعض، ومرة واحدة باب العربية اتفتح ونزل منه أحمد المسلماني وشتم فارس وقعد يسِبّه بالدين وقاله «مش هسيبك»، ومسكوا في بعض، ولقيت واحد تاني نزل من العربية ومسك في فارس كمان، فأنا رحت عشان ألحق فارس وفضلت أزق فيهم عشان يركبوا العربية، وبعد كده فارس ضرب المسلماني وغوره بحاجة كان ماسكها في إيده، بس أنا معرفش هي إيه ولا جابها منين، ولقيت مرة واحدة المسلماني إيده الشمال كلها دم، وركبوا العربية ومشيوا، وبعد كده فارس طلع يجري وأنا طلعت أجري أنا كمان، ولما عرفت إن معمول محضر، كلمت المحامي، فقالي روح سلّم نفسك عشان إنتَ ما عملتش حاجة، ورحت سلّمت نفسي في مركز رشيد وبيّت هناك، وعرضوني دلوقتي على النيابة، وده كل اللي حصل.

س_ متى وأين حدث ذلك؟



ج_ الكلام ده حصل امبارح بتاريخ ٥-٦-٢٠٢٥ حوالي الساعة ١٢ صباحًا في شارع السوق برشيد.

س_ ما سبب ومناسبة تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر؟

ج: أنا كنت رايح أقابل فارس منسي صاحبي المتهم الأول.

س_من كان برفقتك آنذاك؟

ج_كنت لوحدي.

س_ من الذي قام بضبطك تحديدًا؟

ج_ مفيش حد ضبطني، أنا لما عرفت إن معمول محضر كلمت المحامي، وقالي روح سلّم نفسك، ورحت سلّمت نفسي في مركز رشيد.

س_ وما هي طبيعة علاقتك بالمجني عليه أحمد محمود إبراهيم المسلماني؟ وهل من ثمّة خلافات؟

ج_أنا معرفهوش، ومفيش خلافات بينا، بس بعد كده عرفت إن فيه مشاكل بينه وبين فارس.

س_ ما هي طبيعة علاقتك بكل من المتهمين «فارس.ع»، و«نجلاء.ا»، و«دينا.ع»؟ وهل من ثمّة علاقات؟

ج_ هو فارس صاحبي، ونجلاء تبقى أمه، ودينا تبقى أخته، ومفيش خلافات ما بيني وبين أي حد فيهم.

س_ما قولك فيما قرره سالف الذكر بالتحقيقات؟

ج: هو صاحبي، واللي حصل أنا قلت عليه.

س_ هل لديك سوابق؟

ج_ لا.

س_ هل سبق اتهامك في أية قضايا من قبل؟

ج_ لا.

نص أقوال والدة المتهم في قضية وفاة أحمد المسلماني تاجر الذهب بـ رشيد



س_ ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج: اللي حصل النهاردة ٢٠٢٥/٦/٦ بعد الفجر لقينا الباب بيخبط وفتحت لقيت مخبرين وعساكر بيسألوا عن ابني فارس وعلي، وعن يعني دينا، وعن جوزي عادل، وابني فارس وجوزي مكنوش موجودين، وبعدين أخدوني أنا وبنتي دينا على المركز وسألونا في المحضر وجابوني على النيابة، وهو ده اللي حصل.

س_من متى وأين حدث ذلك؟

ج_ الكلام ده حصل النهاردة ٢٠٢٥/٦/٦ بعد الفجر في بيتي، شارع المحطة برشيد.

س_من وما مناسبة تواجدك في الزمان والمكان سالفي الذكر؟

ج_ أنا كنت في بيتي.

س_ ومن كان برفقتك آنذاك؟

ج_ أنا كنت مع بنتي دينا عادل منسي بس.

س_ ومن القائم بالضبط؟

ج_ هم مخبرين ومعرفش أسمائهم.

س_ وما علاقتك بالمدعو / محمود إبراهيم المسلماني، وهل توجد خلافات بينك وبينه؟

ج_ هو ابني كان شغال عنده في محل بيع الذهب، واتهم ابني بالسرقة، وكان عامل له محضر سرقة.

س_ وما قولك فيما قرره سلف الذكر بمحضر جمع الاستدلالات من اتهامك بتحريض نجلِك على التعدي بالضرب على نجله المدعو / أحمد محمود المسلماني؟

ج_الكلام ده محصلش.

س_ وما تعليلك لما قرره سالف الذكر إذًا؟

ج_ معرفش هو بيقول كده ليه، أنا معرفش حاجة عن موضوع الضرب ده.

س_ من وما علاقتك بالمجني عليه / أحمد محمود المسلماني، وهل توجد علاقات بينك وبينه؟

ج_ مفيش علاقة أو خلافات بيني وبينه.



وكانت المحكمة قررت تأجيل المحاكمة لجلسة، بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، وأهمها "استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته، إفادة من مستشفى رشيد العام عن وقت وصول المجني عليه، مناقشة أحمد الديبانى، مرافق المجني عليه في الواقعة، وإفادة من أحد المستشفيات الخاصة برشيد بدخول المجني عليه من عدمه".

