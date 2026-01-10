بعد 3 أيام من البحث، العثور على جثمان طفلة غرقت في ترعة بالبحيرة

18 حجم الخط

انتشل، قبل قليل، فريق الإنقاذ النهري بـ محافظة البحيرة، جثمان طفلة “ نور” من ترعة كفر عوانة التابعة لمركز إيتاي البارود، وذلك بعد ثلاثة أيام من البحث فور سقوطها بالمياه أثناء لهوها أمام منزلها، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.

في سباق مع الزمن للبحث عن جثمان الطفلة

كانت فرق الإنقاذ النهري التابعة لـ مديرية أمن البحيرة واصلت جهودها المستمرة والمكثفة لليوم الثالث على التوالي، في سباق مع الزمن للبحث عن جثمان الطفلة "نور سعيد الصاوي"، التي لم يتجاوز عمرها ثمانية عشر شهرًا، والتي توفيت إثر سقوطها في مياه ترعة قرية "كفر عوانة" التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة أثناء لهوها.

فقدت توازنها وانزلقت قدماها فجأة داخل المجرى المائي

وانتابت أهالي قرية كفر عوانة بمركز إيتاي البارود حالة من الحزن وذلك منذ مساء يوم الأربعاء الماضي، حينما كانت الصغيرة “ نور ” تلهو أمام منزل أسرتها، قبل أن تفقد توازنها وتنزلق قدماها فجأة داخل المجرى المائي بترعة أمام منزلهم، ليفاجئ أهلها باختفائها، وفور تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة البلاغ، هرعت قوات الإنقاذ النهري إلى الموقع، حيث يواصل الغواصون عمليات التمشيط الدقيقة للمجرى المائي على مدار الساعة بحثًا عن أي أثر لجثمان الطفلة.

حملة مكبرة لرفع كافة الحشائش العالقة والمخلفات الكثيفة

واستجابت إدارة شؤون البيئة بمحافظة البحيرة ​في إطار الدعم الميداني وتسهيل مهام البحث، لمناشدات الأهالي بضرورة التدخل العاجل، حيث قامت بحملة مكبرة لرفع كافة الحشائش العالقة والمخلفات الكثيفة من مياه الترعة، لضمان عدم إعاقة حركة الغواصين وسرعة الوصول إلى الجثمان، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بالمنطقة.

باشرت جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على كافة ملابسات الحادث الأليم

وبانتقال الأجهزة الأمنية المختصة الي مكان الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم، وباشرت جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على كافة ملابسات الحادث الأليم،وسط حالة عارمة من الحزن والترقب على أهالي القرية والقرى المجاورة، وفي انتظار تمكن الغواصين من استخراج جثمان الطفلة لتمكينهم من تشييع جثمانها إلى المثوى الأخير.

