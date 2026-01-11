الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان بواقعة اتهام 5 طلاب في مشاجرة بأكتوبر

التحقيق في الواقعة
تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في اتهام 3 طلاب جامعيين وطالبين بالثانوية العامة، بالتعدي على بعضهم وإحداث إصابات متفرقة خلال مشاجرة نشبت بينهم، استخدم فيها سلاح أبيض، بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وتبين من الفحص أنه أثناء سير الطرف الأول بالممشى وبصحبتهم فتاة، قام الطرف الثاني بمعاكستها، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أسفرت عن إصابة اثنين من الطرفين بجروح وكدمات.

وكان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الطلاب بممشى مول 88 بمنطقة أكتوبر.

وعلى الفور، وجه العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر، والقوة المرافقة له، بالانتقال إلى محل البلاغ، حيث تمت السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

وبمواجهة المتهمين أمام العقيد إسلام المهداوي، مفتش مباحث أكتوبر، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الإدارة العامة للمباحث النيابة العامة قسم شرطة أكتوبر مدير الإدارة العامة للمباحث
