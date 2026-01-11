صحة البحيرة: خدمة الاستجابة السريعة تساعد في حل 165 شكوى عاجلة للمواطنين

18 حجم الخط

نجحت خدمة الاستجابة السريعة التى أطلقتها مديرية الصحة بالبحيرة، فى العاشر من أكتوبر الماضي ٢٠٢٥، على حل ١٦٥ شكوى للمواطنين، نحو سعي مديرية الصحة بالبحيرة إلى توفير أوجه الرعاية الصحية للمواطنين في كافة المنشآت الصحية سواء التابعة للمديرية أو لجهات حكومية أخرى، وخاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب الاستجابة السريعة بجودة عالية، مع تحقيق تواصل مباشر لكافة المواطنين.

فحص ٧١ شكوى خلال شهر ديسمبر

وتم فحص (٤٢ شكوى خلال شهر أكتوبر، ٥٢ شكوى خلال شهر نوفمبر، ٧١ شكوى خلال شهر ديسمبر)، وتصنيفهم استفسارات ٤٠ حالة، ألبان صناعية ١٠ حالات، نفقة دولة ٧ حالات، طوارئ ٢٦ حالة، عدم توافر الخدمة ٧ حالات، عدم توافر الأدوية ٤ حالات، فصائل ومشتقات دم حالتين، تأمين صحي ٧ حالات، أجهزة تعويضية حالتين، عدم اختصاص ٥ حالات، سوء معاملة ٣٨ حالة، نظافة ١ حالة، إهمال طبي ١٦ حالة، وتم فحصها جميعا بنسبة ١٠٠٪.

التواصل المباشر مع جميع المواطنين في مختلف الأوقات

وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن حرص المديرية الشديد على التواصل المباشر مع جميع المواطنين في مختلف الأوقات، وتم تعميم ذلك علي كافة المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية والمنشآت التابعة إلى المديرية، وذلك في المواقف الطارئة مثل عدم توافر أسرة الرعاية المركزة أو القصور في تقديم الخدمة الطبية، أو ملاحظات علي التعامل مع المرضي، وكذلك في حالات التوجيه لشراء أدوية أو مستلزمات من الخارج في حالات الطوارئ، أو توجيه المرضى لخارج المستشفى.

تعاون الجميع كتفا بكتف لخدمة مواطني محافظة البحيرة

كما وجه وكيل الوزارة خالص الاحترام والتقدير إلى كل من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية (التي يتبعها المعهد الطبي القومي بدمنهور)، وكذلك إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التي يتبعها مستشفيات وادي النطرون التخصصي، كوم حمادة التخصصي، معهد الأورام بدمنهور، بنك الدم الإقليمي، وكذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي وفرعها بمحافظة البحيرة؛ لتعاون الجميع كتفا بكتف لخدمة مواطني محافظة البحيرة بغض النظر عن تبعية المستشفيات، مما يعزز ثقافة خدمة المواطنين بالشكل اللائق المرغوب.

