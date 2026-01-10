عمل عامين بوحدة صحية، تجديد حبس الطبيب المزيف وتوأمه 15 يومًا بالبحيرة

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبراخيت بمحافظة البحيرة تجديد حبس توأم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهما بالتورط في قضية "الطبيب المزيف" التي شهدتها الوحدة الصحية بقرية جزيرة نكلا بمركز شبراخيت، حيث نجح أحدهما في انتحال صفة شقيقه وممارسة مهنة الطب بدلًا منه لمدة عامين كاملين.

فرصة عمل بمرتب مغرٍ في إحدى شركات البترول

و​كشفت التحقيقات عن تفاصيل مثيرة، حيث استغل المتهم الأول (خريج بكالوريوس علوم) "التطابق الشكلي" الكبير مع شقيقه التوأم (الطبيب البشري)، ليقوم بمهام الكشف الطبي على الأطفال وتوقيع التقارير الطبية في وحدة تنظيم الأسرة، واعترف المتهمان بأن الدافع وراء هذه الخدعة كان حصول الطبيب الأصلي على فرصة عمل بمرتب مغرٍ في إحدى شركات البترول؛ ومع رفض مديرية الصحة بالبحيرة منحه إجازة بدون مرتب، قرر التوأمان تبادل الأدوار لضمان الحفاظ على الوظيفة الحكومية وتجنب الفصل.

تشكيل لجنة فنية وإدارية مكبرة لمراجعة كافة الأعمال الطبية

​الواقعة التي كشفتها يقظة ممرضة بالوحدة الصحية، أدت إلى استنفار في مديرية الصحة بالبحيرة، والتي قررت تشكيل لجنة فنية وإدارية مكبرة لمراجعة كافة الأعمال الطبية والإدارية التي تمت خلال فترة الانتحال. وتتركز مهام اللجنة في فحص دفاتر التذاكر الطبية وحصر الحالات التي وقع الكشف عليها لضمان سلامة المرضى، بالإضافة إلى التحقيق مع الطاقم الإداري لتحديد كيفية مرور هذه الخديعة طوال 24 شهرًا دون اكتشافها.

تقييم حجم الأضرار المحتملة

و​تم التحفظ على الشقيقين، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في الحادثة التي هزت الرأي العام، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج فحص اللجنة الفنية لتقييم حجم الأضرار المحتملة ومحاسبة المتورطين.

