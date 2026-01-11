محافظ البحيرة تضع حجر الأساس للمدرسة المصرية اليابانية بدمنهور (صور)

18 حجم الخط

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بوضع حجر الأساس لإنشاء المدرسة المصرية اليابانية بمدينة دمنهور، وذلك بحضور، يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والمهندس أحمد عبد الكريم مدير عام منطقة البحيرة للأبنية التعليمية، ومحمد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري

وعقب وضع حجر الأساس أكدت الدكتورة جاكلين عازر على توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم وبناء الإنسان المصري وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، وفي ضوء رؤية القيادة السياسية للإرتقاء بالتعليم قبل الجامعي، مشيرة إلى أن المدرسة تعد خطوة جديدة تعكس التوجه الطموح للدولة نحو دعم النماذج التعليمية المتقدمة، التي تركز على بناء الشخصية وتنمية المهارات الحياتية جنبًا إلى جنب مع التحصيل العلمي، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على التفكير والإبداع ومواكبة متطلبات العصر.

ستقام المدرسة على مساحة 5136 مترًا مربعًا

كما أن المدارس المصرية اليابانية تحظى بإقبال متزايد من أولياء الأمور لما تقدمه من تجربة تعليمية متكاملة ترتكز على القيم والسلوك الإيجابي وبناء الشخصية، وستقام المدرسة على مساحة 5136 مترًا مربعًا، وتتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وتضم 14 فصلًا بنظام التعليم الياباني تغطي مختلف المراحل التعليمية (12 فصلًا عاديًا - 2 فصل رياض أطفال) وحديقة مجالات تعليمية، كما تشمل المدرسة مجموعة متكاملة من الخدمات والمنشآت التعليمية، من بينها قاعة جيم، كافيتريا، خدمات مسرحية، غرفة شبكات، غرفة طبيب، مجالات (صناعي – زراعي – اقتصاد منزلي)، مكتبة، معمل كمبيوتر، مُصلّى، دورات مياه مجهزة، وتعد المدرسة المصرية اليابانية بدمنهور هي ثالث مدرسة من نوعها على أرض محافظة البحيرة بعد مدرستي حوش عيسى والدلنجات، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالتوسع المدروس في هذا النموذج التعليمي الرائد وتوفيره بمختلف مراكز المحافظة، كما تم اختيار موقع المدرسة بعناية ضمن منطقة تعليمية متكاملة، حيث تقع بجوار مدرسة STEM للمتفوقين، التي دخلت الخدمة التعليمية هذا العام، إلى جانب مدرسة رسمية لغات، لتتحول المنطقة بالكامل إلى مجمع تعليمي متطور يضم نماذج تعليمية حديثة ومتنوعة، بما يعزز من مكانة المنطقة كمركز تعليمي متميز بدمنهور.

ووجهت محافظ البحيرة بدفع معدلات العمل، وسرعة نهو الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن دخول المدرسة الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم، لخدمة أبناء مدينة دمنهور وتخفيف الكثافات وتقديم تعليم عصري متطور.

