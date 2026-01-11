الأحد 11 يناير 2026
محافظات

أصيبت بغيبوبة سكر، وفاة معلمة أثناء مراقبتها في امتحانات النقل بالمنوفية

اسعاف
اسعاف
شهدت مدرسة الشهيد فرحات للتعليم الأساسي بمركز الباجور فى محافظة المنوفية، وفاة المعلمة ميرفت أحمد، إثر تعرضها لغيبوبة سكر مفاجئة أثناء تواجدها داخل المدرسة، خلال امتحانات النقل. 

تفاصيل وفاة معلمة أثناء الامتحانات فى المنوفية

بدأت الواقعة بإصابة المعلمة بحالة إعياء شديد داخل المدرسة، قبل أن تسقط مغشيا عليها، وعلى الفور جرى إخطار الإسعاف، التي حضرت سريعا إلى مقر المدرسة ونقلتها إلى المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بحالتها الصحية.

وفي هذا السياق، أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن الواقعة تم التعامل معها فور حدوثها، مؤكدا أن المعلمة تلقت الإسعافات الأولية داخل المدرسة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف دون تأخير، نافيا وجود أي تقصير من جانب إدارة المدرسة أو الإدارة التعليمية.

استكمال الامتحانات 

وأضاف المصدر بتعليم المنوفية أن وزارة التربية والتعليم تتابع الواقعة، مشيرا إلى أن الامتحانات داخل المدرسة سارت بشكل طبيعي ومنتظم، ولم تتأثر بالحادث، حيث جرى التعامل مع الموقف بهدوء واحترافية حفاظًا على مصلحة الطلاب.

وأكد أن غرفة العمليات بالإدارة التعليمية تابعت الواقعة لحظة بلحظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، واستمرار امتحانات الفصل الدراسي الأول في أجواء من الانضباط الكامل.

