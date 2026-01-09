شرخ في القدم، راحة إجبارية لمتحدث وزارة التربية والتعليم بعد إصابته

18 حجم الخط

أعلن شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إصابته اليوم الجمعة.

المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحته علي فيس بوك: شرخ في القدم وجبس وراحة إجبارية.. الحمد لله على كل شيء.

وانهالت التعليقات عليه متمنية له الشفاء العاجل للمتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ويذكر أن شادي زلطة قد أجاب مؤخرا عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن أسباب اقتصار القرارات الصادرة والتي شملت 17 إجراءً لحماية أمن وسلامة الطلاب على المدارس الخاصة والدولية قائلا: إن المدارس الحكومية تخضع بالفعل لإجراءات أخرى قائمة ومفعلة.

وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية أن لائحة الانضباط المدرسي الصادرة من الوزير تُطبق على جميع المدارس دون استثناء، مضيفًا أن المدارس الحكومية تتم متابعتها عبر حملات مستمرة تنفذ على مدار العام من خلال مديري الإدارات والمديريات فضلا عن جولات ميدانية يومية لكافة قيادات الوزارة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن كل مدرسة حكومية مزودة بكاميرات مراقبة وببنية تكنولوجية مرتبطة مباشرة بديوان عام الوزارة لافتا إلى وجود أخصائي تكنولوجي في كل مدرسة مختص بمتابعة منظومة الكاميرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.