رئيس منتجي الدواجن يكشف مفاجأة سارة عن الأسعار بحلول شهر رمضان

أسعار الدواجن، أكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لـ منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا ملحوظًا اليوم مقارنة بمستوياتها خلال الأسبوعين الماضيين، موضحًا أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة تراجع من 75 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، بانخفاض قدره 5 جنيهات.

الدواجن تخرج من المزرعة بـ70 جنيهًا وتصل للمستهلك بأقل من 80 جنيهًا

وأوضح العناني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم نيفين منصور، أن سعر خروج الدواجن من المزرعة حاليًا يبلغ 70 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك في محلات البيع بسعر أقل من 80 جنيهًا.

وأكد أن هذه الأسعار تُعد عادلة ومتوازنة، سواء بالنسبة للمربين الذين يتحملون تكاليف الإنتاج، أو للمستهلكين الباحثين عن أسعار مناسبة.

رئيس اتحاد المنتجين: أسعار الدواجن في رمضان مستقرة ولن تشهد زيادات

وأشار رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلى أن أسعار الدواجن تُعد من أرخص السلع الغذائية حاليًا، مطمئنًا المواطنين بأن الأسعار خلال شهر رمضان ستكون مستقرة، ولن تشهد أي زيادات كما يردد البعض.

دعوة للهدوء لضمان استقرار الإنتاج خلال الفترة المقبلة

وطالب العناني الجميع بـالتحلي بالهدوء وعدم القلق، مؤكدًا أن الاستقرار في السوق يساعد المنتجين على العمل بشكل طبيعي، ويضمن استمرار ضخ الكميات المطلوبة دون اضطرابات تؤثر على الأسعار.

تحذير من الشائعات: الأخبار غير الدقيقة تؤثر سلبًا على الإنتاج

وشدد رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أهمية عدم تداول أو نشر أخبار غير دقيقة بشأن أسعار الدواجن، موضحًا أن الشائعات قد يكون لها تأثير سلبي مباشر على منظومة الإنتاج.

وأكد ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية والمتخصصين في المجال، حفاظًا على استقرار السوق وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

