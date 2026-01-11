عضو اتحاد الكرة يكشف آخر استعدادات المنتخب قبل مواجهة السنغال بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

منتخب مصر، أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن منتخب مصر يعيش حالة تركيز فني وذهني عالية عقب الفوز على كوت ديفوار والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال.

متابعة دقيقة لكل مباريات السنغال والاستعداد لها وكأنها النهائي

وأوضح أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن الجهاز الفني واللاعبين يركزون بشكل كامل على دراسة منتخب السنغال، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة وتحليل جميع مباريات السنغال السابقة، استعدادًا للمواجهة المقبلة، مؤكدًا أن المنتخب يتعامل مع المباراة باعتبارها نهائيًا مبكرًا لا يقل أهمية عن المباراة النهائية نفسها.

أخذنا بالأسباب الفنية والمعنوية قبل موقعة نصف النهائي

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أن المنتخب المصري أخذ بجميع الأسباب الممكنة، سواء على المستوى الفني أو الذهني أو البدني، مشيرًا إلى أن الاستعداد يتم وفق رؤية شاملة تهدف للوصول إلى المباراة في أعلى درجات الجاهزية.

حسام حسن يقدم أفضل نسخة تدريبية ويعمل على أعلى مستوى فني ومعنوي

وأشاد أبو زهرة بالدور الكبير الذي يقدمه الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه يقدم النسخة الأفضل والأجود من خبراته التدريبية، ويعمل مع اللاعبين على المستوى الفني والمعنوي بأقصى طاقة ممكنة، من أجل تحقيق هدف التتويج بالبطولة.

هاني أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية عابرة وحالته الآن مستقرة

وكشف أبو زهرة أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، تعرض لارتفاع في ضغط الدم خلال مباراة مصر وكوت ديفوار، مؤكدًا أنه تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له داخل فندق الإقامة، وأن حالته الصحية مستقرة وجيدة حاليًا ولا تدعو للقلق.

حسام حسن مستمر مع المنتخب في مشروع كأس العالم 2026

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى أن التركيز الحالي بالكامل على بطولة أمم أفريقيا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الكابتن حسام حسن مستمر مع منتخب مصر في مشوار التأهل لكأس العالم 2026، ضمن خطة طويلة المدى لإعادة المنتخب لمنصات التتويج العالمية.

معسكر المغرب مثالي ومغلق تمامًا لضمان أعلى درجات التركيز

واختتم أبو زهرة تصريحاته بالتأكيد على أن معسكر منتخب مصر المقام في المغرب يسير بشكل مثالي، واصفًا إياه بأنه مغلق تمامًا “بالضبة والمفتاح”، بهدف توفير أجواء هادئة تساعد اللاعبين والجهاز الفني على التركيز الكامل دون أي مؤثرات خارجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.