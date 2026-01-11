الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عضو اتحاد الكرة يكشف آخر استعدادات المنتخب قبل مواجهة السنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
18 حجم الخط

منتخب مصر، أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن منتخب مصر يعيش حالة تركيز فني وذهني عالية عقب الفوز على كوت ديفوار والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب السنغال.

متابعة دقيقة لكل مباريات السنغال والاستعداد لها وكأنها النهائي

وأوضح أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن الجهاز الفني واللاعبين يركزون بشكل كامل على دراسة منتخب السنغال، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة وتحليل جميع مباريات السنغال السابقة، استعدادًا للمواجهة المقبلة، مؤكدًا أن المنتخب يتعامل مع المباراة باعتبارها نهائيًا مبكرًا لا يقل أهمية عن المباراة النهائية نفسها.

أخذنا بالأسباب الفنية والمعنوية قبل موقعة نصف النهائي

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أن المنتخب المصري أخذ بجميع الأسباب الممكنة، سواء على المستوى الفني أو الذهني أو البدني، مشيرًا إلى أن الاستعداد يتم وفق رؤية شاملة تهدف للوصول إلى المباراة في أعلى درجات الجاهزية.

حسام حسن يقدم أفضل نسخة تدريبية ويعمل على أعلى مستوى فني ومعنوي

وأشاد أبو زهرة بالدور الكبير الذي يقدمه الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه يقدم النسخة الأفضل والأجود من خبراته التدريبية، ويعمل مع اللاعبين على المستوى الفني والمعنوي بأقصى طاقة ممكنة، من أجل تحقيق هدف التتويج بالبطولة.

هاني أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية عابرة وحالته الآن مستقرة

وكشف أبو زهرة أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، تعرض لارتفاع في ضغط الدم خلال مباراة مصر وكوت ديفوار، مؤكدًا أنه تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له داخل فندق الإقامة، وأن حالته الصحية مستقرة وجيدة حاليًا ولا تدعو للقلق.

حسام حسن مستمر مع المنتخب في مشروع كأس العالم 2026

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى أن التركيز الحالي بالكامل على بطولة أمم أفريقيا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الكابتن حسام حسن مستمر مع منتخب مصر في مشوار التأهل لكأس العالم 2026، ضمن خطة طويلة المدى لإعادة المنتخب لمنصات التتويج العالمية.

معسكر المغرب مثالي ومغلق تمامًا لضمان أعلى درجات التركيز

واختتم أبو زهرة تصريحاته بالتأكيد على أن معسكر منتخب مصر المقام في المغرب يسير بشكل مثالي، واصفًا إياه بأنه مغلق تمامًا “بالضبة والمفتاح”، بهدف توفير أجواء هادئة تساعد اللاعبين والجهاز الفني على التركيز الكامل دون أي مؤثرات خارجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موقعة السنغال السنغال منتخب مصر اتحاد الكرة مباراة مصر والسنغال كوت ديفوار كاس الأمم الإفريقية

مواد متعلقة

وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب مصر قبل مواجهة السنغال

منتخب مصر يسافر غدا إلى طنجة قبل مواجهة السنغال

قبل موقعة المربع الذهبي، 28 لاعبا محترفا في قائمة السنغال أمام الفراعنة

فرحنا كلنا، ساويرس يرد على وزير خارجية الإمارات بعد فوز منتخب مصر أمام كوت ديفوار

ads

الأكثر قراءة

ميلان يسقط في فخ التعادل أمام فيورنتينا 1-1 بالدوري الإيطالي (فيديو)

الزمالك يواصل نتائجه السلبية بكأس عاصمة مصر ويخسر من زد بهدف (فيديو)

الزمالك يعلن تفاصيل إصابة رباعي الفريق بعد الخسارة أمام زد

مانشستر يونايتد يودع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد برايتون

اضطراب الملاحة وأمطار ونشاط للرياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

عضو اتحاد الكرة يكشف آخر استعدادات المنتخب قبل مواجهة السنغال بأمم أفريقيا

أول تعليق من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك من زد بكأس العاصمة

نجوم المنتخب على شواطئ المغرب بعد التأهل لـ نصف نهائي أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم لزوجته؟ أمين الفتوى يجيب

الدعاء مستجاب في ليلة الإسراء والمعراج لهذه الأسباب

هل الاكتئاب دليل على ضعف الإيمان؟ أمين الفتوى يجيب(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية