النيابة تحقق في واقعة دهس شخص على طريق السويس الصحراوي

قررت النيابة العامة تكليف الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول واقعة دهس شخص أثناء عبوره طريق السويس الصحراوي، وبيان ملابسات الحادث وتحديد قائد السيارة المسرعة المتسببة فيه.

كما أمرت النيابة بسماع أقوال المصاب فور استقرار حالته الصحية، والاستعلام عن حالته الطبية من المستشفى محل تلقيه العلاج، وضم التقرير الطبي لملف التحقيقات.

وقررت النيابة التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث – حال ضبطها – تحت تصرفها، وندب مهندس فني من الإدارة العامة للمرور لفحصها وبيان مدى صلاحيتها الفنية وتحديد سبب الحادث.

وشملت القرارات طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وبيان ما إذا كان الحادث ناتجًا عن السرعة الزائدة أو الإهمال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة بما يستجد من نتائج.

حادث طريق السويس الصحراوي

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى طريق السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص لطريق السويس الصحراوي صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث طرق المرورية

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

