حوادث

بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم في حريق كافيه راندا البحيري

 تنظر المحكمة المختصة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات في واقعة حريق كافيه راندا البحيري بالتجمع الخامس.

محاكمة رئيس شركة في واقعة حريق كافيه راندا البحيري بالتجمع

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، للمحاكمة، في واقعة حريق كافيه راندا البحيري بالتجمع.

وكشفت تقرير مصلحة الأدلة الجنائية، تفاصيل واقعة حريق كافيه برنسيس بشارع التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس، المملوك للفنانة راندا البحيري، إذ أكد التقرير أن الحريق كان امتدادا من شركة مجاورة.

 

وأوضح التقرير، أن الحريق نشب في التكييفات بشركة مجاورة وامتدت النيران إلى كافيه برنسيس ما تسبب بحريق الكافيه ووجود خسائر كبيرة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن سبب الحريق ماس نشب في وحدة التكييف الخارجية لإحدى الشركات، وامتد الحريق إلى مطعم برنسيس بالطابق الأرضي، والذي تمتلكه الفنانة راندا البحيري، فيما احترق المطبخ، ومنطقة الألعاب، دون إصابات بشرية.

كما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل حريق هائل نشب في مول تجاري بشارع التسعين الجنوبي بمنطقة التجمع الخامس، وفقًا للتحريات والمعاينة الأولية التي أجرتها فرق المباحث والأدلة الجنائية، فإن الحريق بدأ داخل إحدى الشركات في المول نتيجة ماس كهربائي، ثم امتد بسرعة إلى المحلات المجاورة، بما في ذلك كافيه مملوك للفنانة راندا البحيري، والذي يقع في نفس المجمع التجاري.

 

