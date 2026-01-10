تجديد حبس 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالسيدة زينب

السبت 10 يناير 2026
 جدد قاضي المعار بمحكمة جنوب القاهرة حبس ثمانية متهمين بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.

 كما أمرت بالتحفظ على أدوات الحفر المضبوطة، وندب الجهات المختصة لفحص موقع العقار وبيان مدى وجود شواهد أثرية من عدمه، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

 

تفاصيل الواقعة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، في إطار حرص الدولة على حماية ثروتها الأثرية والتصدي لكافة الممارسات التي تهدد التراث الحضاري المصري.

سقوط تشكيل للتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

وكشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عدد من الأشخاص بممارسة  أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، مستغلين موقع العقار في تنفيذ نشاطهم المخالف لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية العقار المشار إليه، حيث أسفرت الحملة عن ضبط ثمانية أشخاص، من بينهم مالك العقار، أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع داخل المبنى.

وبفحص مكان الواقعة، عثرت قوات الأمن على حفرة بالطابق الأرضي للعقار تبلغ مساحتها نحو مترين في مترين، وبعمق يقارب 15 مترًا، كما تم ضبط عدد من أدوات الحفر والتنقيب المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم التحفظ على الأدوات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، وضبط القائمين عليها، حفاظًا على مقدرات الدولة وتراثها التاريخي، وردعًا لكل من تسول له نفسه الإضرار بالثروة الأثرية المصرية.

 

 

 

