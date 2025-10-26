المباحث تستمع لأقوال المصابين في تصادم 11 سيارة وأتوبيس على طريق السويس الصحراوي

حادث طريق السويس الصحراوى، انتقل فريق من رجال المباحث إلى مستشفي بدر الجامعي، ومستشفى الشروق لسماع أقوال مصابي حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس أعلى طريق السويس الصحراوى، الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 42 آخرين.

كما استمع فريق آخر لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث وجمع البيانات اللازمة حول الحادث.

حادث تصادم أعلى طريق السويس الصحراوي

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم مروع أعلى طريق السويس الصحراوى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

مصرع وإصابة 44 شخصًا بحادث طريق السويس الصحراوي

وبالفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين 11 سيارة وأتوبيس، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 42 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي بدر الجامعي، ومستشفى الشروق، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ونشرت إدارة المرور خدمات مرورية بمحيط حادث تصادم سيارات طريق السويس الصحراوى وجهت السيارات إلى طرق بديلة لحين القيام بعمليات رفع حطام الحادث من أعلى الطريق وتسيير حركة المركبات والعمل على إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

رفع حطام حادث طريق السويس الصحراوى

ودفعت إدارة المرور بعدد من الأوناش لرفع حطام حادث تصادم عدد من السيارات بطريق السويس الصحراوي.

كما تقوم سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

ورفعت أوناش المرور حطام حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس بطريق السويس الصحراوى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.