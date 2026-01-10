السبت 10 يناير 2026
إصابة شخص صدمته سيارة على طريق السويس الصحراوي

أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوي، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق السويس الصحراوي 

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى طريق السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص لطريق السويس الصحراوي صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث طرق المرورية 

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. 

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال. 

