من الفيس بوك إلى السجون.. الأمن يلاحق عصابات بيع الأسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وخبير قانوني: المؤبد ينتظر المتهمين

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لملاحقة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالترويج لبيع الأسلحة النارية والبيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في الآونة الأخيرة، تزايدت هذه الأنشطة الإجرامية التي تستخدم منصات مثل "فيسبوك" و"إنستجرام" للإعلان عن أسلحة غير مرخصة، في محاولات لاختراق قوانين الأسلحة وتوسيع دائرة الاحتيال على المواطنين.

إدارة صفحة لبيع الأسلحة النارية بالإسماعيلية

في محافظة الإسماعيلية، أكدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات أن أحد الأشخاص أنشأ صفحة على "فيسبوك" للترويج لبيع أسلحة نارية.

عقب المتابعة الدقيقة، تم القبض على المتهم الذي اعترف بإدارة الصفحات بهدف النصب على المواطنين. عُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على أدلة رقمية تؤكد تورطه في عمليات الاحتيال.

ملاحقة شاب للترويج لأسلحة بيضاء في القاهرة

في منطقة الأميرية بالقاهرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شاب بعد أن أنشأ صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء.

وبتفتيش هاتفه، تبين احتواؤه على سجلات محادثات مع ضحايا، حيث كان يطلب منهم تحويل الأموال مقابل الأسلحة، ثم يغلق هاتفه عقب استلام الأموال.

القبض على عصابة لبيع الأسلحة في الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عصابة مكونة من ثلاثة أفراد قامت بإنشاء صفحة على "فيسبوك" لترويج بيع الأسلحة النارية، وقد اعترف أفراد العصابة بإنشاء أكثر من صفحة للتلاعب بالمواطنين، حيث كانوا يعرضون الأسلحة مقابل مبالغ مالية، ثم يختفون بعد الاستلام.

شخص يروج لأسلحة نارية عبر "إنستجرام" في الجيزة

بالتزامن مع هذه العمليات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص في الجيزة، بعد أن استخدم حسابًا على "إنستجرام" لبيع أسلحة نارية غير مرخصة، وبتفتيش هاتفه، اكتشفت الشرطة العديد من المحادثات التي توضح تورطه في عمليات احتيال، حيث كان يعرض أسلحة نارية متاحة للبيع ويتفق مع العملاء على تحويل الأموال.

شاب يستغل "واتساب" للترويج للأسلحة بالشرقية

في محافظة الشرقية، تمكن رجال الأمن من ضبط شاب آخر كان يستخدم تطبيق "واتساب" للتواصل مع ضحاياه، حيث كان يروج لبيع أسلحة بيضاء بأسعار منخفضة جدًا مقارنة بالسوق، ووفقًا للتحقيقات، اعترف المتهم بأنه كان يرسل صورًا للأسلحة ويدعي أنه يستطيع توفيرها مقابل دفع الأموال مسبقًا، ثم يغلق هاتفه بعد استلام المبالغ.

بيع أسلحة نارية عبر صفحة في "تويتر" في أسوان

في أسوان، تم رصد حالة أخرى حيث قام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على "تويتر" للترويج لبيع أسلحة نارية. وبعد الحصول على بلاغ من أحد المواطنين المتضررين، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهم، والقبض عليه بعد إجراء تفتيش على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي. اتضح أن المتهم كان يروج للأسلحة مقابل الحصول على تحويلات مالية دولية.

تحقيقات مستمرة

وتؤكد مصادر أمنية أنه يجري العمل على تتبع المزيد من الصفحات المشبوهة، وأن هناك تعاونًا مكثفًا بين قطاعات الأمن المختلفة لمكافحة هذه الأنشطة الإجرامية. وصرحت مصادر مسؤولة بأن الأجهزة الأمنية بصدد فحص عشرات الحسابات التي تم تحديدها خلال الأسابيع الماضية.

عقوبات قانونية صارمة

في هذا الصدد، يوضح الخبير القانوني وائل أبو شوشة أن “الترويج لبيع الأسلحة عبر الإنترنت هو جريمة جسيمة وفقًا للقانون المصري”.

وقال أبو شوشة: “يحظر قانون الأسلحة والذخائر في مصر بيع أو تداول الأسلحة بدون تراخيص قانونية، ويواجه من يروج لهذه الأنشطة عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامات مالية باهظة”.

وأضاف: “التنظيمات القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية أيضًا تجرم استخدام الإنترنت في مثل هذه الأنشطة، حيث يعد التلاعب بالمواطنين عبر الإعلانات الوهمية جريمة احتيال يعاقب عليها القانون بالسجن لفترات طويلة”.

البحث عن الربح السريع

من جهة أخرى، يرى الدكتور عماد العطار، أستاذ علم الاجتماع، أن هذه الظاهرة تعكس تنامي ثقافة البحث عن الربح السريع عبر وسائل غير قانونية.

وأضاف: “في الواقع، معظم هؤلاء الأفراد يفتقرون إلى الوعي الكامل بعواقب أفعالهم. ومع تزايد استخدام الإنترنت بين جميع الفئات العمرية، أصبح من السهل على المحتالين استغلال الشباب والمواطنين الذين يبحثون عن سلع بأسعار منخفضة”.

وأكد العطار أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة خصبة لانتشار هذه الأنشطة، حيث يعتقد البعض أن بإمكانهم الهروب من القانون.

وتابع: “لكنهم يغفلون عن أن هناك متابعة متواصلة لهذه الأنشطة من قبل الأجهزة الأمنية، التي أصبحت أكثر قدرة على تتبع الجرائم الإلكترونية”.

