المعاينة: اختلال عجلة القيادة من السائق وراء انقلاب ميكروباص على طريق السويس الصحراوي

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص
كشفت المعاينة الأولية لحادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوي، أن اختلال عجلة القيادة من سائق الميكروباص بسبب السرعة الزائدة وراء انقلابها على الطريق مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

حادث طريق السويس الصحراوى

و أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق السويس الصحراوى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث مروري بطريق السويس الصحراوي

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق السويس الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق السويس الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم والحد من الحوادث

وأعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، الإرشادات اللازمة للحد من الحوادث على الطرق، وحرصًا على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

ونصحت وزارة الداخلية، قائدي السيارات بإستعمال الأضواء غير المبهرة، واستخدام أنوار الإنتظار لتكون مرئيًا للغير، ومضاعفة مسافة الأمان، وفي حالة الأعطال الانتظار في أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيري. 

