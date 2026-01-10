سماع أقوال أسرة مصابة سقطت من علو بحلوان

18 حجم الخط

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة سقوط سيدة من علو بدائرة قسم شرطة حلوان، والتي أُصيبت على إثرها بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقررت النيابة الاستماع إلى أقوال أفراد أسرة المصابة للوقوف على ملابسات الواقعة، إلى جانب الاستعلام عن حالتها الصحية، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بسقوط السيدة من علو، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين إصابتها بكسور وكدمات متفرقة، فيما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، تمهيدًا لكشف أسباب الحادث، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

في سياق آخر لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من علو في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ورجحت التحريات الأولية، أن الشخص اختل توازنه وسقط من شرفة شقة بأحد العقارات السكنية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

سقوط شخص من علو بأكتوبر

تلقى قسم شرطة أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط شخص من علو بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

