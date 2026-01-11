بعد بدء غلقه 21 يوما، خريطة التحويلات المرورية على الطريق الدائري للقوس الغربي

18 حجم الخط

قررت الإدارة العامة للمرور بالجيزة، إجراء عملية غلق كلي للطريق الدائري «القوس الغربي» بالاتجاهين لرفع الكمر الخرساني لمحور عمرو بن العاص لمدة 21 يوما من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا.

خريطة التحويلات المرورية على الطريق الدائري القوس الغربي

وتضمنت خريطة التحويلات المرورية المقرر إجراؤها، القادم من مناطق صفط اللبن في اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي: استخدام منزل ما قبل تقاطع محور عمرو بن العاص مباشرة (المنزل بعرض ٣ حارات)، مرورًا من أسفل محور عمرو بن العاص، ثم الصعود مرة أخرى إلى الطريق الدائري عقب تجاوز منطقة الأعمال.

الطريق المستحدث

وأوضح المصدر الأمنى، بالنسبة للقادم من طريق الإسكندرية الصحراوي في اتجاه منطقة صفط اللبن: استخدام منزل محور عمرو بن العاص (المستحدث) المؤدي إلى منطقة منشأة البكاري، مرورًا من أسفل محور عمرو بن العاص، ثم الصعود إلى الطريق الدائري مرة أخرى من المطلع المستحدث من مناطق منشأة البكاري في اتجاه مناطق صفط اللبن أو محور ٢٦ يوليو، أو الدخول يمينًا لمحور عمرو بن العاص والسير لمسافة نحو ٥٠٠ متر تقريبًا، ثم الدوران من أعلى محور عمرو بن العاص من خلال فتحة مستحدثة، للعودة مرة أخرى إلى منزل محور عمرو بن العاص المؤدي إلى الطريق الدائري (القوس الغربي) في اتجاه مناطق صفط اللبن.

المطبات الصوتية للتهدئة

وأشار المصدر الأمنى، وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة على عدم البدء في تنفيذ الأعمال إلا عقب مراجعة كافة المساعدات الفنية وأعمال الأمن الصناعي، والتي تشمل الإضاءة، الطواحين، فواصل الحركة، المطبات الصوتية للتهدئة، والعلامات واللوحات الإرشادية والتحذيرية، بالإضافة إلى الحواجز الخرسانية الخاصة بالتحويلات المرورية في الاتجاهين، حفاظًا على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

تحويلات مرورية

يأتى ذلك فى إطار قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، تنفيذ أعمال رفع الكمر الخرساني الخاص بمحور عمرو بن العاص تحديدًا أعلى الطريق الدائري (القوس الغربي بالاتجاهين).

مواعيد العمل وغلق الطريق الدائري

وقال مصدر أمني: يستلزم إجراء غلق كلي للطريق الدائري القوس الغربي بالاتجاهين بالمنطقة، لمدة ٢١ يومًا بدءا من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠٢٦، على أن تكون الأعمال يوميًا من الساعة ١٢ صباحًا حتى الساعة ٦ صباحًا، مع فتح الطريق الدائري (القوس الغربي) بكامل طاقته وعودة الحركة المرورية لطبيعتها في الاتجاهين ورفع كافة المعدات يوميًا عقب انتهاء الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.