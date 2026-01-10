بعد إصابته بالصليبي، محمد حمدي يدعم منتخب مصر أمام كوت ديفوار

18 حجم الخط

يحضر محمد حمدي لاعب منتخب مصر، مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار المقرر لها التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

وكان تعرض محمد حمدي لإصابة الرباط الصليبي خلال مباراة بنين في دور الستة عشر.

يخوض منتخب مصر مواجهة نارية أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب أغادير، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حاليًا في المغرب.

ويدخل منتخب مصر يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، متفوقًا على زيمبابوي وأنجولا وجنوب إفريقيا، قبل أن يتخطى بنين بنتيجة 3-1 بعد أوقات إضافية في دور الـ16 من أمم أفريقيا.

ويسعى منتخب مصر لخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، لمواجهة منتخب السنغال الذي فاز على مالي أمس الجمعة في مباراة ربع النهائي.

لحظة إصابة محمد حمدي بالرباط الصليبي، فيتو

4 لاعبين في منتخب مصر مهددين بالإيقاف

ويواجه 4 لاعبين من منتخب مصر شبح الإيقاف عن مواجهة السنغال، حال التأهل وحصولهم على طاقة صفراء أمام كوت ديفوار، بعدما حصلوا على إنذارات خلال مواجهة بنين، وهم رامي ربيعة، أحمد فتوح، حمدي فتحي، ومروان عطية.

تشكيل منتخب مصر الأقرب أمام كوت ديفوار

من المتوقع أن يدخل منتخب مصر مباراته أمام كوت ديفوار بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - رامي ربيعة - أحمد فتوح

الوسط الدفاع: مروان عطية - إمام عاشور أو (مهند لاشين)

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش

تاريخ مواجهات مصر ضد كوت ديفوار

تحمل مواجهات منتخب مصر السابقة أمام كوت ديفوار تفوقا كاسحا لصالح الفراعنة، حيث إلتقيا من قبل في 11 مواجهة، فاز خلالها المنتخب الوطني في 8 مواجهات، فيما فازت كوت ديفوار في مباراة واحدة، وتعادلا مرتين.

سجل منتخب مصر 23 هدفا في شباك كوت ديفوار، فيما أحرز منتخب الأفيال 10 أهداف فقط.

نتيجة أخر مواجهة بين مصر وكوت ديفوار

كانت آخر مواجهة جمعت منتخب مصر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 بنسخة أمم أفريقيا 2021 وحسمها الفراعنة لصالحهم بركلات الترجيح 5-4، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وكان ذلك بتاريخ 21 يناير على ملعب جابوما بالكاميرون.

