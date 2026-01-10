محمد أبو العلا: منتخب مصر قادر على عبور كوت ديفوار.. وهذا مفتاح خنق الأفيال

18 حجم الخط

أكد محمد أبو العلا، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق أن المنتخب المصري يمتلك كافة الحظوظ والقدرات التي تؤهله لتخطي عقبة نظيره الإيفواري في مواجهة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وأشار أبو العلا في تصريحاته خاصة إلى أن "الفراعنة" لديهم الشخصية الفنية والتاريخية لحسم التأهل، لكنه وضع عدة شروط فنية لتجنب سيناريوهات قد تصب في مصلحة المنافس.

الحذر من الاستنزاف البدني

وشدد أبو العلا على ضرورة حسم اللقاء في الوقت الأصلي، محذرًا من الوصول إلى الأشواط الإضافية وأوضح قائلًا: "أتمنى ألا تمتد المباراة لـ 120 دقيقة، فمنتخب كوت ديفوار يمتلك تفوقًا واضحًا في الناحية البدنية، بينما قد يعاني منتخبنا من إرهاق تراكمي ظهرت بوادره في لقاء بنين السابق، مما قد يجعلنا غير قادرين على مجاراة القوة الجسمانية للأفيال في الدقائق الأخيرة".

روشتة التفوق الفني

وعن نقاط القوة في المنتخب الوطني، أشار نجم الزمالك السابق إلى أن وجود الثلاثي محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد هو السلاح الأبرز لضرب الدفاعات الإيفوارية.

وطالب أبو العلا ببدء اللقاء بمصطفى محمد كمهاجم أساسي، مؤكدًا أن دوره لا يقتصر على التسجيل بل يمتد للضغط المباشر على دفاع الخصم ومنعهم من بناء الهجمات بأريحية من الخلف.

أحمد فتوح.. الورقة الرابحة

كما أثنى أبو العلا بشكل خاص على الظهير الأيسر أحمد فتوح، واصفًا إياه بـ "اللاعب الذكي" الذي يمتلك حلولًا غير تقليدية في المواقف الصعبة.

وأضاف: "فتوح لاعب مميز للغاية وسيكون له دور محوري في الربط بين الدفاع والهجوم، وقدرته على التعامل مع ضغط المنافس ستمنح مصر أفضلية كبيرة في الجبهة اليسرى".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب كوت ديفوار يمتلك عناصر قوية في خطي الوسط والهجوم، لكن الالتزام التكتيكي المصري واستغلال سرعات صلاح ومرموش كفيل بإنهاء المباراة لصالحنا والتأهل إلى المربع الذهبي.

