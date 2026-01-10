4 لاعبين مهددون بالإيقاف في منتخب مصر حال التأهل لمواجهة السنغال

18 حجم الخط

يخوض منتخب مصر مواجهة نارية أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب أغادير، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من البطولة المقامة حاليًا في المغرب.

ويدخل منتخب مصر يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، متفوقًا على زيمبابوي وأنجولا وجنوب إفريقيا، قبل أن يتخطى بنين بنتيجة 3-1 بعد أوقات إضافية في دور الـ16 من أمم أفريقيا.

ويسعى منتخب مصر لخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، لمواجهة منتخب السنغال الذي فاز على مالي أمس الجمعة في مباراة ربع النهائي.

ويواجه 4 لاعبين من منتخب مصر شبح الإيقاف عن مواجهة السنغال، حال التأهل وحصولهم على طاقة صفراء أمام كوت ديفوار، بعدما حصلوا على إنذارات خلال مواجهة بنين، وهم رامي ربيعة، أحمد فتوح، حمدي فتحي، ومروان عطية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

استقر حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على التشكيل الأساسي، الذي سيبدأ به مواجهة كوت ديفوار، الليلة، في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

يسعى حسام حسن خلال مواجهة كوت ديفوار إلى السيطرة على منطقة وسط الملعب وتضييق المساحات أمام لاعبي كوت ديفوار، الذين يملكون مهارات فردية جيدة، لاسيما الرباعي أمادو ديالو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والجناح الأيسر المهاري أيضا يان دياموندي لاعب لايبزيج الألماني، إلى جانب ثنائي الوسط الهجومي الذي يأتي من الخلف ليشكل خطورة على مرمى المنافسين، فرانك كيسي لاعب أهلي جدة السعودي، والشاب كريست إناو صاحب الـ19 عاما والمحترف في طرابزون سبور التركي، حيث يعمل المدير الفني للفراعنة إلى تحييد الرباعي في لقاء الليلة.

حسام حسن مع محمد صلاح، فيتو

تشكيل منتخب مصر الأقرب أمام كوت ديفوار

من المتوقع أن يدخل منتخب مصر مباراته أمام كوت ديفوار بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - رامي ربيعة - أحمد فتوح

الوسط الدفاع: مروان عطية - إمام عاشور أو (مهند لاشين)

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش

تاريخ مواجهات مصر ضد كوت ديفوار

تحمل مواجهات منتخب مصر السابقة أمام كوت ديفوار تفوقا كاسحا لصالح الفراعنة، حيث إلتقيا من قبل في 11 مواجهة، فاز خلالها المنتخب الوطني في 8 مواجهات، فيما فازت كوت ديفوار في مباراة واحدة، وتعادلا مرتين.

سجل منتخب مصر 23 هدفا في شباك كوت ديفوار، فيما أحرز منتخب الأفيال 10 أهداف فقط.

نتيجة أخر مواجهة بين مصر وكوت ديفوار

كانت آخر مواجهة جمعت منتخب مصر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 بنسخة أمم أفريقيا 2021 وحسمها الفراعنة لصالحهم بركلات الترجيح 5-4، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وكان ذلك بتاريخ 21 يناير على ملعب جابوما بالكاميرون.

