بمشاركة تريزيجيه، منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة كوت ديفوار بأمم إفريقيا (صور)

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، تحضيراته لمواجهة نظيره كوت ديفوار في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم منافساتها يوم 18 يناير الجاري.

تريزيجيه جاهز لمواجهة كوت ديفوار

وشارك محمود حسن تريزيجيه، لاعب وسط المنتخب، في التدريبات الجماعية للفراعنة، ليطمئن الجهاز الفني على جميع اللاعبين الموجودين في التدريبات، باستثناء محمد حمدي، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة بنين بالدور ثمن النهائي للبطولة.

وحضر مران منتخب مصر، اليوم، المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على المنتخب الأول، وحمادة الشربيني ومصطفى أبوزهرة ومحمد أبوحسين ووليد درويش، أعضاء مجلس الإدارة.

تصريحات حسام حسن عن مواجهة كوت ديفوار

من جانبه، أكد حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر، أنه درس منتخب كوت ديفوار، جيدا، مضيفا: “نحن نواجه الفائز بلقب البطولة الماضية وبالتالي فهو منتخب قوي”.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي المقام حاليا: "الفارق بين منتخبي مصر وكوت ديفوار في 2006 والآن كبير، فالمواهب اختلفت واللاعبون والفكر في كرة القدم اختلف تماما، ولكن في النهاية الملعب هو الفيصل في اللقاء".

وتابع العميد: “لدي ثقة كبيرة في اللاعبين وكل التطلعات لدينا هي للفوز بالمباراة فقط”.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

